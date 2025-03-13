К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник веселья

Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником Пурим!

Вечером 13 марта наступит самый веселый еврейский праздник Пурим, когда принято устраивать большие застолья, проводить карнавалы и шумно веселиться, обмениваться съестными подарками с друзьями и помогать бедным.

В основе Пурима лежит история о том, как в Персии во времена правления царя Ахашвероша еврейский народ избежал полного уничтожения, задуманного жестоким вельможей Аманом. Он затаил злобу на мудрого Мордехая и захотел сурово отомстить ему, истребив всех евреев. Единственной надеждой на спасение была племянница Мордехая, царица Эстер. Чтобы заступиться за свой народ, она должна была первой обратиться к царю и раскрыть свое иудейское происхождение, что в равной мере могло стоить ей жизни. Несмотря на риск, Эстер пригласила царя и Амана на пир, рассказала правду и молила царя о пощаде. Когда Ахашверош узнал о коварном плане Амана, он приказал казнить его, а евреям позволил защищать свои дома и свою жизнь.

Когда Аман пытался настроить царя против евреев, он сказал: «Во всех областях царства твоего есть один народ, рассеянный среди народов и обособленный от них; и законы у него иные, чем у всех народов». В этих словах отражается сама природа ксенофобии: то, что отлично от тебя самого, способно вызвать страх, отторжение и злость. Но очевидно, что такая позиция неправильна и деструктивна.

Помимо центральной истории в Свитке Эстер упоминается, как Мордехай, узнав о готовящемся покушении на царя, предупредил его и спас ему жизнь, а царь впоследствии вознаградил его. Этот эпизод наглядно показывает, что у человека всегда есть альтернатива: несмотря на различия, вместо ненависти выбрать добро и взаимопомощь.

Пурим также называют «праздником, когда все наоборот»: когда обратилась «печаль в радость и скорбь в праздник». Следуя этой формуле, можно описать и отношения между людьми: если ты встречаешь то, что тебе неизвестно и отличается от тебя, нужно превратить свой страх и неприязнь в познание и уважение. В этом основа мирного сосуществования и гармонии.

От всего сердца желаю, чтобы в этот праздник вокруг было много радости, веселья и смеха! Пусть никакие обстоятельства не мешают вам совершать хорошие дела, быть добрыми с окружающими и своими поступками делать мир лучше. Крепкого здоровья и счастья! Пусть Всевышний благословит вас!

Веселого Пурима! Хаг Пурим самеах!

Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России, раввин