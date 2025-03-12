В Перми набирают студентов для обучения продюсированию в сфере кинопроизводства

В Перми начался прием заявок очередного набора слушателей для обучения по программе «Продюсирование в сфере кинопроизводства». Записаться на курсы смогут студенты и выпускники вузов, а также средних профессиональных образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Девятимесячный курс охватывает все ключевые аспекты продюсерской деятельности: от разработки концепции фильма до его дистрибуции. Студенты освоят навыки поиска финансирования, эффективного управления бюджетом, работы с творческими командами, привлечения инвесторов, а также продвижения кинопроектов с использованием современных инструментов маркетинга и PR.

Совместная программа Центра бизнес-образования НИУ ВШЭ — Пермь, Пермской кинокомиссии и кинокомпании Bazelevs «Продюсирование в сфере кинопроизводства» реализуется уже два года. По словам директора Пермской кинокомиссии Алены Семериковой, за два года реализации программы ее выпускниками стали более 30 продюсеров. Многие из них уже нашли свое место в киноиндустрии, успешно реализуют свой потенциал и применяют полученные знания. Другие только начинают свой путь, выбирая подходящее дело.