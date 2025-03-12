Прокуратура Московского района утвердила обвинительный акт в отношении 40-летнего местного жителя, который дважды нарушил закон о выплате алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Общая сумма задолженности мужчины по алиментам составила более 2,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанец предстанет перед судом за неуплату алиментов в размере 2,4 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Казанец предстанет перед судом за неуплату алиментов в размере 2,4 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с 2016 года по решению суда подсудимый должен был перечислять четверть своего ежемесячного дохода на содержание одного ребенка, а с 2022 года — еще одну шестую часть зарплаты на содержание другого.

Несмотря на судебное решение, мужчина игнорировал свои обязательства, за что дважды привлекался к административной ответственности.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов