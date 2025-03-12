В Чебоксарах 28-летний местный житель осужден за сбыт наркотических средств и две попытки их сбыта в крупном размере, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах местный житель осужден за участие в незаконном обороте наркотиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чебоксарах местный житель осужден за участие в незаконном обороте наркотиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в марте 2023 года фигурант трижды получал от соучастника через так называемые закладки гашиш и мефедрон. Полученные наркотики он расфасовывал на мелкие партии для дальнейшей продажи.

Часть запрещенных веществ злоумышленник продал знакомому, другую — спрятал в тайниках-закладках возле одного из домов в Чебоксарах, а остальное хранил в автомобиле.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которые обнаружили и изъяли наркотические средства.

По решению суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Артём Дергунов