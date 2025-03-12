Путин подписал указ о расширении доктрины продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в доктрину продовольственной безопасности России. В документ добавлен раздел «Стратегическая цель и основные задачи обеспечения глобальной продовольственной безопасности».

В новом разделе говорится о стратегической цели России поддерживать стабильность мировых продовольственных рынков. Этого можно достичь путем сотрудничества с государствами, проводящими конструктивную политику в отношении России.

Для достижения этой цели планируется развитие внутреннего производства сельхозпродукции, сырья, продовольствия и минеральных удобрений. Это необходимо для наращивания экспортного потенциала России. Также документ предусматривает диверсификацию иностранных поставщиков.

Доктрина продовольственной безопасности была принята в 2010 году. Ее новая редакция была утверждена в январе 2020 года. В документе указана необходимость продовольственной независимости. Это предполагает самообеспеченность страны основными продуктами на 90–100%. Кроме того, доктрина предусматривает запрет на ввоз в Россию генно-инженерно-модифицированных организмов для посева, выращивания и разведения.

В 2024 году Минсельхоз представил новую концепцию национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В нацпроект вошли пять федеральных проектов: по селекции и генетике, по биотехнологиям, по ветпрепаратам, по технике и оборудованию, по кадрам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минсельхоз переупаковал приоритеты».