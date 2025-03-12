В Энгельсе прокуратура начала проверку после травмирования девочки в спортклубе

Прокуратура Энгельса приступила к проверке сведений о травмировании восьмилетней девочки во время занятий спортом. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее в Сети появилась публикация о том, что восьмилетняя девочка получила серьезные травмы во время занятий в спортивном клубе Энгельса. Согласно предварительным данным, несовершеннолетняя занималась чир спортом. Когда она выполняла упражнения, получила телесные повреждения. Юной спортсменке потребовалась помощь медиков.

В ходе проверочных мероприятий прокуратуре предстоит оценить исполнение законодательства об оказании услуг надлежащего качества. Также надзорное ведомство проанализирует соблюдение прав несовершеннолетних в сфере физкультуры и спорта. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.

Павел Фролов