«Зенит» выиграл на заменах

В первом полуфинальном матче «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России «Зенит» в очень непростой борьбе обыграл на чужом поле — 1:0 — «Ростов». В полуфинальную стадию «Пути регионов» вышли «Спартак» и «Урал». Спартаковцы в гостях справились — 3:2 — с «Акроном», а екатеринбуржцы, выступающие во втором по рангу российском футбольном дивизионе, дома одолели — 1:0 — «Рубин».

Наблюдая за первой половиной ростовского матча, можно было подумать, что его участники заранее синхронно подумали о том, что впереди все равно еще одна встреча друг с другом — таков уж регламент «Пути РПЛ» — и смысла особенно рисковать сейчас нет: все, как ни крути, решится в апреле.

Играли солидно, без суеты и осторожно, по принципу «не навреди».

Но нет, конечно, фаворит по крайней мере победить хотел. Иначе тренер «Зенита» Сергей Семак не перетряхнул бы после перерыва всю переднюю линию, выпустив Густаву Мантуана, Матео Кассьерру, а за ним Лусиано Гонду. Эффект от этих масштабных перетасовок был, правда, поначалу так себе: борьбы навалом, опасности для чужих ворот минимум. Но в итоге троица петербуржских джокеров ростовчан все-таки дожала. Гонду оттер корпусом возле штрафной могучего Умара Сако, Мантуан, дождавшись от него передачи, очень тонко прострелил с фланга в штрафную, Кассьерра прострел замкнул.

«Спартак» в этот день играл матч второго этапа четвертьфинального раунда «Пути регионов» против «Акрона», то есть матч на выбывание. В таком же накануне пострадал «Краснодар», составляющий вместе с «Зенитом» тандем лидеров чемпионата страны, который опережает спартаковцев на три очка. Он проиграл «Ахмату» и с кубком попрощался. Но московский клуб прощаться не собирался.

Все для «Спартака» в матче с командой, которая вообще-то, несмотря на статус новичка российской футбольной элиты, отнюдь не так уж податлива, складывалось как-то слишком благополучно.

Гости поставили на тот футбол, что иногда называют «вертикальным». Это когда мяч стараются не передерживать, а побыстрее отправляют вперед — чтобы у соперника не было времени расставиться, прикрыть зоны. И «Акрону» такая стратегия доставляла жуткие проблемы.

«Спартак» открыл счет после длинного, на пару десятков метров, заброса от Даниила Денисова, принимая который, Кристофер Мартинс продемонстрировал чуть ли не цирковое мастерство. Обрабатывая мяч, он умудрился пожонглировать им грудью. На газон спартаковец положил его прямо перед вратарем Сергеем Волковым, но Мартинса с его крепкими ногами это обстоятельство не смутило — буквально протаранил своим ударом голкипера.

А потом у «Спартака» прошла еще одна резкая, без пауз и долгого перекатывания мяча атака, которая так же безжалостно распорола оборону «Акрона». На сей раз на пас Пабло Солари выскочил Тео Бонгонда.

Костер интриги во втором тайме, впрочем, разгорался дважды.

В первом случае дров в него подбросил спартаковский хавбек Данил Пруцев, чья игра рукой в собственной штрафной не укрылась от внимания арбитра. Пенальти реализовал Шерзод Эсанов. На расстоянии вытянутой руки от «Спартака» «Акрон» находился не больше пары минут — до второго шедевра от Кристофера Мартинса. Теперь он забил, положив корпус, чтобы ударить из-за штрафной по зависшему над полем мячу. Вышло эффектно.

Во втором случае «Акрон» подтащил поближе к оппонентам вышедший на замену Артем Дзюба, свой очередной, 235-й в карьере, гол забивший головой уже в ранге самого результативного игрока в истории российского футбола, добытом в минувший уикенд. В компенсированное время у тольяттинцев был замечательный шанс равновесие восстановить, но не срослось: на пути стучавшегося в створ мяча все время оказывался кто-то из москвичей. Дальше прошли спартаковцы.

Для обыгравшего «Спартак» в воскресенье в рамках чемпионата «Рубина» его матч второго этапа 1/4 финала складывался гораздо сложнее. Вернее, в начале встречи можно было решить, что с «Уралом», сейчас выступающим во втором по рангу дивизионе, он разберется примерно так же уверенно, как спартаковцы: моментов было немало. Но казанцы, получая их, проявляли удивительную расточительность, а екатеринбуржцы потихоньку справились с нервами, добавили в убедительности и на излете первого тайма больно кольнули оппонентов. Навес с левого фланга добрался до Тимура Аюпова, и тот головой подсек мяч в угол ворот.

Во втором тайме был отрезок, когда «Рубин» два раза подряд чуть не забил — Илье Рожкову и Дмитрию Кабутову чуть-чуть не повезло. А потом не повезло «Уралу»: его гол в контратаке отменили из-за крохотного офсайда. Но это было такое невезение, о котором сразу же забываешь. Полуфинал «Пути регионов» от «Урала» никуда не делся.

Алексей Доспехов