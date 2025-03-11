Бернард Бериша «Краснодар» берет

В play-off «Пути регионов» Кубка России по футболу определились два полуфиналиста. «Локомотив» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» — 2:1. А вот «Краснодар» на своем поле неожиданно потерпел поражение от «Ахмата» — 1:2. Таким образом, дальше идут москвичи и грозненцы, а махачкалинцы и краснодарцы окончательно вылетают из турнира, так как в сетке «Пути регионов» уже не действует система с двойным выбыванием, как в «Пути Российской премьер-лиги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четверть финал Кубка России по футболу «Краснодар» — «Ахмат», 11 марта

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Четверть финал Кубка России по футболу «Краснодар» — «Ахмат», 11 марта

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Совсем недавно, в 19-м туре РПЛ, «Локомотив» уже встречался в Каспийске с «Динамо» и добился тогда только ничьей, пропустив в дебюте и отыгравшись в концовке. Железнодорожники вообще как-то забуксовали после возобновления сезона, не сумев одолеть в чемпионате еще и «Ахмат». На этом фоне им, конечно, очень был нужен победный результат в Кубке страны. Хотя и махачкалинцы остро нуждались в положительных эмоциях после разгромного поражения от московских одноклубников в 20-м туре национального первенства.

В кубковом матче с «Динамо» уже «Локомотив» мог забить быстрый гол, когда получивший капитанскую повязку Алексей Батраков чуть-чуть не уложился в створ ворот Тимура Магомедова.

Первые минуты прошли с заметным преимуществом гостей, и они все-таки повели в счете, когда тот же Батраков выполнил точную подачу с углового на Максима Ненахова, и правый защитник нанес неотразимый удар головой с отскоком от газона. Но хозяева недолго находились в положении проигрывающей стороны. У них за правую бровку отвечал Мохамед Аззи, который в голевом эпизоде легко убежал от своего визави Наира Тикнизяна и опередил голкипера Антона Митрюшкина, изящно перекинув мяч через него. И в целом махачкалинцы опять навязали «Локомотиву» жесткий, вязкий футбол, затянув его в бесконечные единоборства и стыки. Постепенно уже они захватили инициативу, а Абдулпаша Джабраилов довольно серьезно побеспокоил Митрюшкина.

Однако в самом начале второго тайма «Динамо» оказалось в меньшинстве. Сослан Кагермазов упустил Дмитрия Воробьева и толкнул нападающего в спину на входе в штрафную площадь, совершив фол последней надежды. А вскоре железнодорожники, практически как в хоккее, заперли соперника в чужой зоне и реализовали численный перевес. Сергей Пиняев, который и до перерыва потерзал хозяев, снова удачно пошел в обводку и сделал сильный прострел явно в расчете на рикошет. Вратарь динамовцев попытался отбить мяч, но от его ноги тот залетел в сетку. Впрочем, подопечные Хасанби Биджиева и вдесятером цеплялись за результат. Эгаш Касинтура и Ражаб Магомедов даже имели хорошие моменты, чтобы сравнять счет. Гостей выручил Митрюшкин. Москвичи постепенно стали играть фактически на удержание, тем не менее на поле кипели нешуточные страсти, и в конце матча команды едва не устроили массовую потасовку. Арбитру Василию Казарцеву с трудом удалось угомонить футболистов. «Локомотив» победил 2:1 и пробился в следующий раунд.

В другом четвертьфинале «Пути регионов» лидер чемпионата России «Краснодар» принимал «Ахмат», который борется за выживание и по этой причине выставил резервистов.

Грозненцам сейчас объективно не до жиру и сложно сражаться на два фронта. Кубанцы же решили не мудрить и сыграли основой.

После того как Джон Кордоба уже на четвертой минуте вышел один на один с голкипером Вадимом Ульяновым, показалось, что хозяева просто сомнут «Ахмат». Но лучший бомбардир краснодарцев не забил, а затем у них было не так-то много возможностей для этого. Гости даже в ослабленном составе не собирались уступать без борьбы и не только надежно оборонялись. В первом тайме они подали семь угловых и не давали расслабиться вратарю Станиславу Агкацеву. А вот «Краснодар» с редкого углового заработал целый пенальти, когда мяч угодил в руку защитника Ризвана Уциева. Исполнять 11-метровый вызвался Кордоба и не сумел перехитрить Ульянова.

После перерыва колумбиец вроде бы реабилитировался и на стандарте поразил ворота головой. Если бы Мозес Кобнан потом закрепил успех кубанцев, очутившись с глазу на глаз с Ульяновым, скорее всего, вряд ли они бы уже отдали победу. А так гости остались в игре и неожиданно перевернули ее. Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев на 63-й минуте произвел, как выяснилось, ключевую замену, выпустив Бернарда Беришу, который вернулся в заявку после травмы и длительного восстановления. Старожил клуба, выступающий за него с 2017 года, почти сразу пробил Агкацева, замкнув прострел Уциева. И он же четко исполнил пенальти, назначенный за волейбольный прием Кордобы в собственной штрафной. Как ни старался «Краснодар» в дальнейшем продлить матч хотя бы до серии пенальти, у него ничего не получилось. «Ахмат» взял верх 2:1 и преподнес громкую сенсацию, высадив одного из фаворитов Кубка России.

Александр Ильин