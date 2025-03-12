Японские профсоюзы добились от компаний повышения зарплат сотрудников

Крупные японские компании по итогам переговоров с профсоюзами объявили о значительном повышении базовой заработной платы сотрудникам в условиях растущей инфляции. Как сообщает Nikkei, ежемесячная зарплата в текущем году будет повышена в среднем на $100, что почти в два раза превышает размер прошлогодней индексации.

Переговоры между профсоюзами и компаниями в Японии проводятся ежегодно в преддверии начала нового финансового года в апреле. В нынешнем году требования большинства профсоюзов были приняты работодателями в полном объеме, а в некоторых случаях компании решили сделать больше, чем просили профсоюзы. Компания Toyota Motor повысит базовую оплату труда на $165 в месяц, а также выплатит рабочим бонус в размере зарплаты за 7,6 месяца. Mitsubishi Chemical повысит зарплаты на 7%, Hitachi — на 6,2%, NEC — на 6,5%, Toshiba — на 5,6%. По оценкам конфедерации японских профсоюзов, в нынешнем году профсоюзы требовали повышения зарплат в среднем на 6,09%. Этот показатель впервые с 1993 года превысил 6%. Между тем, по оценкам SMBC Nikko Securities, совокупная чистая прибыль крупнейших японских компаний в 2024 финансовом году, как ожидается, будет рекордной уже четвертый год подряд — $354,8 млрд.

Алена Миклашевская