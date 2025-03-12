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«Яндекс Еда» выпустила гид по 20 лучшим заведениям Казани

«Яндекс Еда» представила ресторанный путеводитель Ultima Guide по лучшим заведениям Казани. Гид создан на основе анализа данных и экспертного голосования, сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс Еда» выпустила гид по 20 лучшим заведениям Казани

«Яндекс Еда» выпустила гид по 20 лучшим заведениям Казани

Фото: пресс-служба компании «Яндекс»

«Яндекс Еда» выпустила гид по 20 лучшим заведениям Казани

Фото: пресс-служба компании «Яндекс»

В список вошли 20 ресторанов, среди которых заведения разных ценовых категорий — от высокой кухни до среднего ценового сегмента. В гиде представлены кафе «Май», ресторан CiCheTi, ресторан национальной татарской кухни «Чирэм», ресторан «Вишня Золотая», а также ресторан «Приют Холостяка» и другие.

Отбор проводился поэтапно: сначала нейросеть проанализировала более 2 тыс. заведений по более чем 100 параметрам, включая рейтинги в «Яндекс Картах» и количество посещений. Из 229 отобранных ресторанов-претендентов финалистов определяли около 30 местных экспертов рынка и несколько тыс. пользователей, оценивавших меню, сервис, дизайн и атмосферу. Решающими параметрами являлись блюда и их вкус. Методологию создавали при участии Екатерины Пугачевой, председателя жюри The World’s 50 Best Restaurants в России, Восточной Европе и Средней Азии.

Торжественная церемония объявления результатов прошла 12 марта в зале «Топаз». Ресторан «Чирэм» стал победителем сразу в четырех номинациях: «Выбор пользователей», «Выбор экспертов», «Превосходный сервис» и «Лучший интерьер». «Приют Холостяка» победил в номинации «Самый популярный ресторан у пользователей Яндекс Карт». Все рестораны-участники получили отличительный знак в виде латунной сферы-жемчужины.

Ознакомиться с гидом можно в разделе «Куда сходить» в «Яндекс Еде», на сайте Ultima Guide, в приложениях «Яндекс Go», «Яндекс Карты» и на сайте «Открытая кухня». Аналогичные гиды уже функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Красноярске и Нижнем Новгороде.

Анар Зейналов

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