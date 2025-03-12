В Татарстане заболеваемость коронавирусом упала на 22,9% за неделю
За последнюю неделю в республике заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 22,9%. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.
В Татарстане заболеваемость коронавирусом упала на 22,9% за неделю
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Также с 3 по 9 марта в республике заболеваемость ОРВИ осталась на прежнем уровне. В начале сезона роста заболеваемости в Татарстане была временно закрыта одна школа. Сейчас учебное заведение работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в России уровень заражения коронавирусом уменьшается, а число пациентов с ОРВИ растет.