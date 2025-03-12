Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане заболеваемость коронавирусом упала на 22,9% за неделю

За последнюю неделю в республике заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 22,9%. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.

В Татарстане заболеваемость коронавирусом упала на 22,9% за неделю

В Татарстане заболеваемость коронавирусом упала на 22,9% за неделю

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане заболеваемость коронавирусом упала на 22,9% за неделю

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также с 3 по 9 марта в республике заболеваемость ОРВИ осталась на прежнем уровне. В начале сезона роста заболеваемости в Татарстане была временно закрыта одна школа. Сейчас учебное заведение работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в России уровень заражения коронавирусом уменьшается, а число пациентов с ОРВИ растет.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все