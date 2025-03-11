ОРВИ завирусились

11 марта исполнилось пять лет со дня начала пандемии коронавируса. Сегодня заболеваемость COVID-19 в России снижается, а вот уровень распространения ОРВИ устойчиво растет с начала года. Низкую заболеваемость ковидом эксперты связывают со сравнительно легким течением болезни. Люди зачастую просто не считают нужным обращаться за медпомощью, в результате вирус остается недиагностированным. Распространение гриппа и риновирусов растет, но, по мнению врачей, соответствует эпидсезону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Заболеваемость ОРВИ в России за прошедшие семь дней выросла на 4,6%, рост отмечается девятую неделю подряд, сообщили в Роспотребнадзоре 11 марта. Общее количество зафиксированных случаев достигло 1,146 млн. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости отмечено в 47 регионах страны; в 25 регионах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей. Заболеваемость коронавирусом, напротив, снижается: в течение прошедшей недели зарегистрировано 4,4 тыс. COVID-19, что на 14,8% ниже, чем неделей ранее.

Это снижение, по мнению экспертов, может быть связано со сложностями диагностики: коронавирус сейчас переносится легко, поэтому люди часто не обращаются за медпомощью, и подавляющее большинство случаев просто не попадет в структуру заболеваемости.

Чаще всего у инфицированных диагностируются вирусы гриппа. Преобладают вирусы гриппа B и A(H1N1), а среди вирусов «негриппозной этиологии» — риновирусы и респираторно-синцитиальные вирусы (РСВ).

Рост заболеваемости ОРВИ традиционно приходится на февраль—март, говорит врач-педиатр Клиники Ильи Труханова в Куркино Мария Одзиляева: сырость, ветер и перепады температур помогают вирусам распространяться, а истощенный за зиму организм испытывает дефицит витаминов, особенно витамина D. Пребывание в закрытых помещениях с плохой вентиляцией тоже увеличивает риск заражения. Госпожа Одзиляева напоминает, что особенно уязвимы дети: их иммунитет еще не окреп, а в школах и садиках они тесно общаются друг с другом.

По словам эксперта, больше половины всех простуд вызывают риновирусы: это объясняется кратковременностью иммунитета, который формируется после перенесенного заболевания.

Врач-инфекционист ИНВИТРО кандидат медицинских наук Андрей Поздняков поясняет, что риновирусы — это когда «сопли по колено»: люди болеют такой формой простуды нетяжело, сохраняют работоспособность, продолжают посещать общественные места, благодаря чему риновирусная инфекция «успешно выживает и распространяется». «Риновирусы были, есть и будут,— констатирует Андрей Поздняков.— Более того, в пандемию одновременное заражение риновирусами и ковидом показало, что риновирус подавляет ковид».

Характерен для зимне-весеннего периода и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), продолжает Мария Одзиляева: он легко передается и чаще вызывает инфекции нижних дыхательных путей, но у большинства взрослых протекает легко: чаще всего в первые дни отмечается сильный сухой кашель, иногда мучительный, до рвоты, спустя три-четыре дня начинает отделяться мокрота. РСВ опасен осложнениями, указывает врач: среди них могут быть бронхиолит, пневмония, отит, иногда астма. В зоне риска — новорожденные, дети до года и пожилые люди.

Что касается H1N1, или гриппа А,— это традиционно распространенный штамм, который вызывает тяжелые и достаточно массовые вспышки. Грипп B, по словам Андрея Позднякова, тоже «неприятная штука»: «Он может быть лучше своего собрата, гриппа А, тем, что им болеют только люди. Источника гриппа B в дикой природе не существует, поэтому он не меняется быстро, и не возникают глобальные мутации, которые сразу делают популяцию восприимчивой к новому штамму».

Тем не менее и грипп В может вызывать серьезные вспышки, особенно если накопилась критическая масса людей, которые к нему чувствительны — а таких много из-за традиционного скепсиса россиян по отношению к прививкам от гриппа.

«В Новосибирске, например, наблюдается повышение заболеваемости гриппом В, причем крайне неприятные его проявления: практически у всех пациентов превалирует недельная лихорадка с выраженным токсикозом,— говорит господин Поздняков.— Вакцинация облегчает течение заболевания, не стоит ею пренебрегать».

По словам Андрея Позднякова, заболеваемость в целом полностью соответствует сезону: «Это не пиковые значения, но подъем еще будет. Люди меньше болели после новогодних праздников, и сейчас вирусы добирают то, что не добрали в январе». Остановки роста заболеваемости, по мнению эксперта, стоит ждать в апреле, а уже в мае начнется снижение.

В столичном управлении Роспотребнадзора говорят, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве «незначителен». При этом фиксируется снижение доли вирусов гриппа, а среди прочих превалируют РС-вирусы и риновирусы. В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за последнюю неделю на 5,4%, но остается ниже эпидемического порога.

Наталья Костарнова