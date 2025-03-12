В Тольятти женщина «поселила» 13 мигрантов в однокомнатной квартире

В Тольятти правоохранители пресекли очередной факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Местная жительница 1973 года рождения незаконно поставила на миграционный учет 13 мигрантов по месту своего проживания, сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Полицейские осмотрели жилище женщины и определили, что однокомнатная квартира явно не приспособлена и не рассчитана на проживание такого числа людей.

Безработная тольяттинка призналась, что оказывала мигрантам услугу не бескорыстно, получив денежное вознаграждение свыше 3 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». В настоящее время иностранцы сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Алексей Алексеев