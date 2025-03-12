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Коммерсантъ FM
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Силовики задержали россиянина за переводы криптовалюты террористам на Украине

ФСБ задержала жителя Нижнего Новгорода за переводы криптовалюты террористической организации на Украине. Россиянин 2002 года рождения подозревается в госизмене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Согласно заявлению, задержанный установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и террористической организации с целью оказать финансовую помощь украинской армии.

«Мною были совершены два криптоплатежа с биржи Binance и KuCoin на официальные кошельки организации «Легион "Свобода России"» (организация признана в РФ террористической и запрещена.— “Ъ”) для того, чтобы они закупили себе дроны»,— сказал задержанный в ходе допроса. Из видео задержания следует, что подозреваемый поддерживал связь с террористической организацией в мессенджере Telegram.

Следственный отдел УФСБ по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие.

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