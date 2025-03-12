Владимир Зеленский заявил, что по итогам консультаций в Саудовской Аравии Украина согласилась пойти на компромисс и отказалась от своего требования частичного прекращения огня в пользу общего перемирия сроком на один месяц. Американские представители также довольны встречей в Джидде. Белый дом обещает в самое ближайшее время пойти на контакт с Россией. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что впереди самый сложный этап переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Украина готова на 30-дневное прекращение огня с возможной пролонгацией. Америка в ответ немедленно возобновляет военную помощь. Ресурсное соглашение также остается на повестке дня. Теперь слово за Россией. Москва доселе воздерживалась от официальных комментариев относительно происходящих событий в Саудовской Аравии. Одновременно взволнованной общественности предлагается особо не рассчитывать на какое-либо серьезное продвижение в урегулировании конфликта.

Тем более Москва по факту не поддерживает ни одно предложение, которое существует на сегодняшний день. В частности, никаких западных военных на украинской территории и, внимание, никакого временного прекращения огня. Базовый сценарий — стамбульские договоренности. То есть Украина объявляет нейтральный статус, отказывается от участия в каких-либо блоках, включая НАТО, сокращает армию. Еще желательно, чтобы Владимир Зеленский ушел в отставку. Кроме того, Киев должен отказаться от претензий на Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую области и, естественно, Крым.

Теперь, собственно, о том, что предлагает Украина. По итогам переговоров с Америкой в Джидде есть общая позиция — прекратить огонь на месяц. При этом перемирие нужно еще как-то обеспечить, гарантировать его соблюдение. Кто всем этим будет заниматься, непонятно. Вернее сказать, это процесс не одного дня. Кажется, что впереди маячат новые Минские соглашения. То есть предлагается старая схема: заморозить конфликт и вести бесконечные переговоры о том, как Россия и Украина намерены сосуществовать дальше. Чем закончились Минские соглашения, мы прекрасно знаем.

Впрочем, выход есть всегда. Не стоит раньше времени впадать в уныние. Америка вполне может предложить Москве и Киеву уступить друг другу, пусть частично, взамен, скажем, на масштабные инвестиции, снятие санкций, экономическое процветание. Зароем топоры в землю и будем строить общемировой город-сад. Вопрос только, в чем уступить. При этом отказ обеих сторон, нарушение перемирия будет означать одновременное давление на них. Например, бесконечные санкции против РФ и отмена поставок оружия Украине. Однако есть еще Европа со своим особым мнением, страны Глобального Юга плюс Китай со своими интересами.

И как все это совместить? Честно говоря, даже страшно подумать, наверное, нужно вернуться к идее созыва большой международной конференции по Украине с участием всех заинтересованных сторон на фоне перемирия. По идее, этим должна заниматься ООН, но если организация исчерпала себя, значит, придется искать ей альтернативу. Собственно, этого и добивается Кремль — создание новой мировой архитектуры с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Но это все теория. Видимо, впереди новая встреча американцев уже с российской делегацией. При очень вероятном военном обострении на фоне всего этого.

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Дмитрий Дризе