Еврокомиссар Кубилюс призвал Европу «готовиться к войнам»

Страны ЕС должны готовиться к войнам, чтобы не допустить конфликтов в будущем, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Он уточнил, что это единственный способ «сдержать худшее», имея в виду российскую угрозу.

«Мы сталкиваемся с явной и реальной опасностью. Никто из нас не видел этого в своей жизни. Больше, чем когда-либо, Европа должна подготовиться к худшему, чтобы предотвратить худшее — возможность военной агрессии против нас»,— сказал господин Кубилюс в ходе сессии Европарламента в Страсбурге.

При этом еврокомиссар не пояснил, в чем состоит угроза со стороны России. Он призвал ЕС продолжать поддерживать и защищать Украины, чтобы добиться мира при участии «сильной Европы».

Во вторник, 11 марта, о противодействии «российской угрозе» говорил на открытии Парижского форума по обороне и стратегии министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. По его словам, Европе «следует взять в свои руки» решение вопросов, связанных с противостоянием в сферах высоких технологий, милитаризации космоса и морских недр. Планируется, что эта тема получит развитие в среду, 12 марта, на встрече господина Лекорню в Париже с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Польши.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа высказалась по-военному».