Reuters: Трамп не потребовал демилитаризации на Украине

Президент США Дональд Трамп не стал требовать от Украины демилитаризации, пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Уточняется, что глава Белого дома оказывает давление на Украину и одобрил уже многие российские требования, в том числе невозможность вступления Киева в НАТО.

При этом демилитаризация не вошла в число пунктов, на которых настаивает господин Трамп, подчеркнул собеседник агентства. По его словам, ЕС устраивает такое положение дел. Reuters также приводит слова министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, который высказал несогласие с любой демилитаризацией Киева и назвал украинскую армию «первой гарантией безопасности» страны.

Во вторник, 11 марта, в саудовской Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций, она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления.

О чем договорились США и Украина — в главном «Ъ».