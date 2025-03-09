Казанский серийный убийца

Очередной тур чемпионата России расколол созданную предыдущим тройку лидеров. «Спартак» отстал от «Краснодара» и «Зенита» на три очка, проиграв в гостях — 1:2 — «Рубину».

Этот матч 20-го тура оборвал серию, которая была предметом гордости всех, кому симпатичен «Спартак», и которая заставляла воспринимать его не просто как участника «золотой гонки», а участника с очень-очень хорошими шансами взять в ней верх над конкурентами. Семь матчей — на такую огромную по любым меркам дистанцию успела растянуться длящаяся с прошлого года череда его побед в чемпионате России. Побед, как правило, убедительных, таких, что только подтверждали тезис насчет того, что «горячее» команды, чем «Спартак», в первенстве нынче нет.

А оборвал эту серию клуб, который застрял в середине таблицы и остался без реальных перспектив побороться за медали, но отчего-то жутко захотел пободаться с лидером. «Рубин» сразу полоснул спартаковцев вскрывшей их оборону передачей, принятой Богданом Йовичем. Голкипер гостей Александр Максименко чудом отвел беду, зацепив мяч рукой. Но беда все равно пришла.

Соблазн списать гол, которым «Рубин» открыл счет, на внезапный коллапс пары спартаковских футболистов, конечно, велик. Но казанский наставник Рашид Рахимов, отмечая его, наверняка хвалил сам себя за то, что угадал со ставкой на прессинг: сработала же, сбила соперников с ритма, расшатала нервы и принесла успех в безобидной с виду ситуации. Максименко, обыгрываясь с Даниилом Денисовым, как-то недооценил тот факт, что неподалеку от партнера чужой футболист, а Денисов замешкался и вскоре с ужасом наблюдал за тем, как налетевший на него Руслан Безруков ястребом вгрызается в добычу. Через мгновение мяч был уже у Мирлинда Даку, и главный форвард «Рубина» безжалостно расстреливал вратаря.

А взгляд цеплялся за весьма недурно организованные казанские контратаки. «Спартак», перекрыв кислород наиболее острым его персонажам — Маркиньюсу, Манфреду Угальде, Эсекьелю Барко,— встречают плотной стеной перед штрафной, а когда наскок отбит, распрямляется тугая пружина, и несколько игроков «Рубина» несутся вперед. Причем каждый знает и собственный, и товарища маневр.

И вот очередной такой хлесткий выпад вырулил к забегу по левому флангу Безрукова и его аккуратной, прямо после хитрого финта, подаче на границу вратарской. А там над Алексисом Дуарте и Олегом Рябчуком взлетел в воздух Даку, которому оставалось лишь легонько кивнуть головой, чтобы загнать мяч в сетку.

Что-то толковое получаться у «Спартака» стало на излете первого тайма.

Включился, например, наконец, Маркиньюс, чей тончайший пас должен был добраться до готовившегося замкнуть его Тео Бонгонда, но не добрался из-за, кажется, не знавшего усталости и покрывавшего громадные расстояния Безрукова, успевшего зацепить мяч в подкате.

Перед перерывом «Спартак» все-таки отставание сократил. «Рубин» подвел Илья Рожков, схвативший на границе штрафной Данила Пруцева так жестко, что без пенальти было не обойтись. Барко решил, что, чтобы вдохнуть уверенность в команду, нужно не просто забить, а забить, потроллив оппонентов,— уложил вратаря в угол и парашютиком закинул мяч по центру. Трюк удался. А очутившийся рядом с «Рубином» «Спартак» после отдыха накинулся на него, фонтанируя энергией. Казанцы тоже показывали, что с запасом сил и эмоций у них все в порядке — чтобы выживать, по крайней мере хватает.

Схватка выходила жаркой. А ее кульминацией была стычка Даку и Дуарте. Удаления по ее итогам заработали оба. А вроде бы смирившийся с участью вечно обороняющегося «Рубин» после этой вспышки страстей едва не забил, будто она была для него дозой адреналина. После этого наседал исключительно «Спартак», но хозяев так и не сломал. Теперь вместо тройки лидеров в чемпионате лидерский тандем — из «Краснодара» и «Зенита». Спартаковцы отстают от него на три очка, а в следующем туре через неделю принимают петербуржцев.

Алексей Доспехов