Трамп заявил, что может снова пригласить Зеленского в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что может снова пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. После досрочно завершившихся из-за конфликта лидеров переговоров в Овальном кабинете господин Трамп заявил, что его украинский коллега сможет вернуться, когда будет готов к миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

В беседе с журналистами на территории президентской резиденции Дональда Трампа спросили, пригласит ли он Владимира Зеленского в Белый дом. «Конечно, безусловно»,— ответил президент США. «Я думаю, что большая разница по сравнению с последним визитом , который вы наблюдали в Овальном кабинете»,— подчеркнул господин Трамп.

На переговорах 28 февраля Донадьд Трамп утверждал, что Киев должен заключить мир и быть благодарным за оказанную Вашингтоном помощь. Украинский лидер настаивал на предоставлении гарантий безопасности Украине. Встреча завершилась раньше времени. Дональд Трамп затем заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а подобным поведением проявил неуважение к США.

«Украинцы готовы к миру». О чем договорились США и Украина на встрече в Джидде В Саудовской Аравии прошли переговоры между американской и украинской делегациями, продолжавшиеся около девяти часов. Это первый официальный контакт Киева и Вашингтона после скандальной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля. О чем говорили и что решили стороны — в подборке «Ъ». Читать далее

По итогу сегодняшних переговоров украинская сторона согласилась на 30-дневное прекращение огня с возможным продлением. Стороны договорились в ближайшее время подписать сделку о совместной разработке украинских полезных ископаемых. США, в свою очередь, пообещали возобновить военную помощь Украине, включая передачу разведданных.

Лусине Баласян