Вышел Ростов и лицом

Сегодня, 11 марта, Ростовская-на-Дону городская Дума выбрала нового главу города. Им стал 49-летний Александр Скрябин, который с 28 января этого года был и. о. главы. Депутаты единогласно проголосовали «за» господина Скрябина. Его избрание, по словам членов гордумы, было практически предопределено, и риск не стать ростовским градоначальником для Александра Скрябина был бы только в случае прямых всеобщих выборов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступая в Думе Ростова, Александр Скрябин в числе приоритетов назвал социальную сферу, ЖКХ и дорожное строительство.

Фото: из телеграм-канала Александра Скрябина Выступая в Думе Ростова, Александр Скрябин в числе приоритетов назвал социальную сферу, ЖКХ и дорожное строительство.

Фото: из телеграм-канала Александра Скрябина

Александр Скрябин был одним из двух кандидатов, представленных сегодня в ростовской Думе для утверждения главой города. Вторым кандидатом стал Виталий Золотухин, который занимает в администрации Ростова должность заместителя директора департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО).

Перед голосованием кандидаты зачитали перед Думой свои программы с видением основных городских проблем и возможными путями их решения. Первым на трибуну вышел Александр Скрябин. В числе приоритетов он назвал социальную сферу и ЖКХ, дорожное строительство (в частности, сказал о необходимости усилить контроль за работой подрядчиков), проблему аварийного жилья (необходимо расселить 216 домов), общественный транспорт (надо заставить перевозчиков соблюдать обязательства по качеству услуг), парковки в центре города (увеличить количество мест за счет расширения существующих), а также решить вопрос с мусором и грязью на ростовских улицах.

«Предлагаю воссоздать городские комбинаты благоустройства. То есть вернуть контроль над чистотой, не полагаясь на подрядчиков»,— подчеркнул Александр Скрябин.



Вторым выступать всегда сложнее, потому что «основные темы развития города уже озвучены», признался Виталий Золотухин. Он пообещал депутатам сказать о том, что в его речи «слегка отличается» от предыдущего выступления. В частности, Виталий Золотухин заявил о необходимости создания промышленной зоны на землях, прилегающих к Суворовскому микрорайону Ростова. Это, по мнению кандидата в градоначальники, позволит создать рабочие места и сократить внутригородскую миграцию местных жителей в течение дня. Также, по мнению Виталия Золотухина, в Ростове «назрела пора» выделить Суворовский и Левобережный районы в самостоятельные административные единицы.

«Проблемы, связанные с их развитием, достаточно уникальны, и эти районы должны иметь право на существование отдельно»,— пояснил господин Золотухин.



После презентации кандидатами своих программ отношение к ним высказали представители депутатских партийных фракций. От имени «единороссов» выступил Сергей Шереметьев, сообщивший, что его однопартийцы решили поддержать кандидатуру Александра Скрябина. Сразу стало понятно, что он и займет кресло главы Ростова, поскольку у «Единой России» в ростовской Думе большинство. Впрочем, представители остальных партий (КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР и «Справедливая Россия») также высказались за назначение Александра Скрябина. В итоге он был избран единогласно.

Депутат Валерий Левченко («Единая Россия») в разговоре с «Ъ-Ростов» такое всеобщее согласие объяснил тем, что Александр Скрябин не был замечен в «порочащих связях», при этом он уже работал на руководящих постах. «Он не из силовых структур, не из коммерческих»,— заметил депутат.

Кроме того, по его словам, в пользу Александра Скрябина сыграла рекомендация властей региона.

До 28 февраля 2025 года господин Скрябин работал первым заместителем губернатора Ростовской области. А в 2017–2018 годах был первым заместителем главы администрации Ростова.

Депутат Наталья Оськина (КПРФ) отметила, что Александр Скрябин «не чей-то ставленник, не из органов МВД» и имеет опыт хозяйственной работы на уровне города и области. По ее словам, кандидатура Скрябина устраивает представителей всех партий в Думе, и риск не стать главой города для него был бы только в одном случае. «Если бы у нас были прямые выборы мэра»,— добавила Наталья Оськина.

Выборы нового ростовского градоначальника состоялись после того, как предыдущий глава администрации Ростова Алексей Логвиненко досрочно ушел с этой должности 28 января. С 2006 по 2016 год господин Логвиненко работал в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области.

Сергей Иванов