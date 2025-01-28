По собственному состоянию

Сегодня гордума Ростова приняла отставку Алексея Логвиненко. Он ушел с поста главы администрации города по собственному желанию, объяснив свой уход проблемами со здоровьем и желанием заняться другой работой. По мнению некоторых депутатов, отставка Алексея Логвиненко была ожидаемой как следствие прихода в Ростовскую область нового руководителя.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

О грядущей отставке Алексея Логвиненко из неофициальных источников стало известно около двух недель назад, но руководство ростовской гордумы интриговало с этим вопросом до последнего. Еще вчера вопрос об отставке даже не был включен в повестку дня заседания, запланированного на 28 января. И только сегодня утром представитель гордумы объявил, что депутаты рассмотрят заявление Алексея Логвиненко об уходе с должности градоначальника.

Заседание началось с ежегодного отчета главы администрации о результатах деятельности за минувший год. Выступая, Алексей Логвиненко упомянул рост инвестиций в экономику города на 48%, увеличение бюджета на 8,3 млрд руб., снижение уровня долговой нагрузки муниципалитета на 24%, а также другие достижения в развитии социальной сферы и ЖКХ.

Отчет градоначальника депутаты одобрили почти единогласно. Лишь двое из сорока народных избранников проголосовали «против».

В частности, депутат от КПРФ Наталья Оськина заметила: «Даже небольшая экскурсия по нашему городу покажет, что Ростов не стал не зеленее, не чище, не освободился от транспортного коллапса».

Но решающими стали голоса депутатов от партии «Единая Россия», которой в гордуме принадлежит большинство.

«Остаются недостаточными темпы расселения и сноса аварийного жилья, перевода грунтовок в дороги с твердым покрытием, вопросы благоустройства общественных пространств и дворовых территорий, порядка и чистоты. Но в целом работу администрации города, по единодушному мнению членов думской фракции партии «Единая Россия», можно признать удовлетворительной», – сказал с трибуны депутат Сергей Сухариев.



После этого городской парламент рассмотрел несколько технических вопросов, например, о передаче федерального имущества в муниципальную собственность, а затем думский председатель Зинаида Неярохина предложила перейти к главному – рассмотреть заявление Алексея Логвиненко об отставке по собственному желанию.

Господин Логвиненко в обращении к депутатам отметил, что хочет уйти с поста «по личной инициативе», а его намерение мотивировано состоянием здоровья и переходом на другое место работы.

В итоге депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий действующего главы администрации Ростова. Далее Зинаида Неярохина предложила назначить первого заместителя главы администрации Ростова Александра Скрябина временно исполняющим обязанности градоначальника. «Александр Юрьевич, вы не возражаете? Хорошо», – подвела итог госпожа Неярохина.

Кстати, Александр Скрябин только сегодня стал первым заместителем Алексея Логвиненко. Ранее Александр Скрябин работал первым заместителем губернатора Ростовской области. Но вчера покинул этот пост: указ об освобождении вице-губернатора от должности подписал глава региона Юрий Слюсарь.

Депутат Валерий Левченко в разговоре с «Ъ-Ростов» напомнил, что в ноябре минувшего года произошла смена главы Ростовской области: Юрий Слюсарь пришел на место Василия Голубева, который занимал кресло губернатора с 2010 года. С учетом этого, по мнению депутата, уход Алексея Логвиненко с поста главы администрации Ростова был ожидаемым, поскольку руководитель областного центра всегда является фигурой, которая должна быть «согласована» с действующим руководством региона.

При этом каких-то конкретных провалов, из-за которых Алексея Логвиненко могли «попросить уйти», в работе отставника не было, считает Валерий Левченко.

«Он своеобразный человек и кому-то мог не нравиться, но те задачи, которые перед ним ставило руководство области, он выполнял. К таким задачам можно, например, отнести развитие левого берега Дона, решение о котором принимал губернатор», – говорит Валерий Левченко.

Алексею Логвиненко 50 лет. Он стал главой администрации Ростова в 2019 году, сменив досрочно ушедшего предшественника Виталия Кушнарева. В 2021-м господин Логвиненко снова выиграл конкурс претендентов на должность главы, его полномочия истекали в октябре 2025 года.

Слухи о досрочной отставке градоначальника появились 16 января, после того как на сайте думы Ростова разместили повестку сегодняшнего заседания депутатов. Повестка включала вопрос о рассмотрении заявления Алексея Логвиненко об уходе с должности по собственному желанию. Однако уже на следующий день, 17 января, информация об этом с сайта была удалена. Официальных комментариев по поводу случившегося от представителей ростовской мэрии не последовало.

По данным ИА «Дон24», новый глава администрации Ростова может быть утвержден гордумой на заседании 11 февраля. Кандидатуры претендентов на эту должность пока не озвучиваются.

Сергей Иванов