Самокаты ищут место в центре Петербурга

К летнему сезону 2025 года комитет по транспорту Санкт-Петербурга и операторы кикшеринга подпишут новое соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности. Смольный намерен оставить запрет на парковку электросамокатов в четырех центральных районах. Сервисы же надеются, что получится добиться появления нескольких точек для парковки в центре Петербурга. Они настаивают, что это поможет избежать появления брошенных безответственными пользователями самокатов в транзитной зоне, следовательно, не занимать ими улицы. О таких самокатах активно писали петербуржцы в социальных сетях в первые дни после начала сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 1 августа 2024 года в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах запретили парковать арендные электросамокаты. Соответствующий запрет подписал губернатор Александр Беглов в преддверии своего переизбрания. Эти поправки внесли в соглашение между комтрансом и операторами. Крупнейшие сервисы аренды самокатов поддержали запрет парковки в центре и согласились, что достаточной инфраструктуры для стоянок пока нет. Операторы поделились, что в прибыли они не потеряли, так как транспорт ушел в спальные районы, где стали больше ездить местные.

Как рассказали «Ъ-СПб» собеседники на рынке, сейчас между городом и операторами идет диалог, в котором обсуждается появление нескольких хабов — парковок в запрещенных зонах. Представитель одной из компаний рассказывает, что в центре могут появиться общие организованные площадки для того бизнеса, который сотрудничает с городом, чтобы пользователи смогли оставлять самокаты там, а не бросать их посреди улиц. Это собираются сделать в том числе на деньги операторов кикшеринга.

Накануне запрета на парковку в центре комтранс и сервисы аренды обновили соглашение об использовании самокатов в городе. Тогда они договорились о совместном развитии инфраструктуры: бизнес заявил, что намерен софинансировать строительство. В комтрансе уточняют, что пока они обсуждают работу инфраструктурного фонда для этих целей на базе Ассоциации операторов микромобильности. В Whoosh и «МТС Юрент» считают, что с решением таких вопросов необходимости строгих запретов в центре города не будет.

В «МТС Юрент» уточняют, что три оператора кикшеринга (в том числе «Яндекс Go» и Whoosh) присоединяются к семилетней программе по развитию велоинфраструктуры. Финансовое участие со стороны бизнеса в ее рамках — перечисление в бюджет по одному рублю с каждой поездки. Как обстоят дела с этой программой, в операторах кикшеринга и Смольном не уточняют.

Старт сезона кикшеринга в 2025 году оказался непреднамеренно постепенным. Комтранс и операторы договорились начать работу на прошлой неделе, но без конкретной даты. В среду, 5 марта, ведомство попросило бизнес повременить с запуском из-за влажной погоды, возможного снега и гололеда. Впрочем, на следующий день электросамокаты уже были доступны для аренды. Но в тот же день эту возможность заблокировали, сославшись на плохую погоду. В итоге комтранс и операторы сошлись на том, что открывать доступ можно лишь в сухую погоду и при температуре выше +1 °С.

Как рассказали в комтрансе, последняя версия соглашений между бизнесом и ведомством еще действует. Следовательно, запрет на парковку самокатов в центре — тоже. При этом в соцсетях начали появляться фотографии транспорта в транзитных районах. В приложениях сервисов же отображалось, что самокаты в центре присутствуют. Интересно, что бот поддержки «МТС Юрент» отвечал пользователям, что сейчас услуга завершения аренды в центре Петербурга доступна.

«Ъ-СПб» в компаниях рассказали, что речь идет либо о заминках в начале сезона, либо о сбоях геолокации, либо о недобросовестных пользователях. «У нас в сервисе по-прежнему действует запрет на парковку в четырех центральных районах города, для удобства пользователей по периметру оборудовано порядка 40 парковочных зон»,— ответили в «МТС Юрент».

В Whoosh рассказали, что система в приложении не дает пользователям завершить аренду. Если самокаты там бросают, это означает, что поездка не завершена. «У нас есть специальная команда в городе, мы приезжаем за самокатами и возвращаем их в доступную зону. А если человек специально бросил самокат, то это считается парковкой в неположенном месте. В первый раз штраф 500 рублей, во второй — 1000 рублей. В случае систематических нарушений мы блокируем аккаунт»,— делятся в пресс-службе оператора. Также самокаты в центре могут появиться в случае, если пользователь не рассчитал заряд аккумулятора и тот сел по пути. В таком случае команда сервиса старается в ближайшее время увезти самокат в доступную зону и сменить аккумулятор.

Ужесточение требований для кикшеринга в Петербурге анонсировали в мае прошлого года. Тогда господин Беглов предложил запретить передвижение на них по тротуарам и площадям, организовать для средств индивидуальной мобильности платные парковки, требовать у кикшеринговых компаний подтверждение статуса налогового резидента РФ, а также наделить Петербург и другие регионы правом самостоятельно определять зоны и характер ограничений для электроустройств.

Всего на улицах города и области в этом году будет размещено 47 тыс. электросамокатов. При этом Смольный, борясь с кикшерингом в центре города и у метро на окраинах, не хочет идти по парижскому сценарию и вводить полный запрет. Администрация намерена за счет работы операторов пополнять бюджет. В частности, из-за этого город ведет диалог с бизнесом и согласен на идею появления нескольких хабов-парковок для самокатов в центре. Интересно, что попавшая в повестку против самокатов идея референдума о запрете самокатов не нашла отклика у представителей власти, хотя в соцсетях горожане поддержали эту идею.

Полина Пучкова