Полиция задержала подозреваемого в налете на «Пятерочку» у станции «Пролетарская»

Сотрудники правопорядка задержали 36-летнего мигранта, который подозревается в налете на магазин «Пятерочка», расположенный на улице Шелгунова, 4, сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Неизвестный зашел вечером 2 марта в торговую сеть и, не скрываясь, похитил товар с полки. Сотрудник магазина пытался остановить злоумышленника, однако получил по голове бутылкой. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что подозреваемые в убийстве и расчленении тела человека с дальнейшим сокрытием фрагментов в двух чемоданах дали признательные показания.

Кирилл Бевзюк