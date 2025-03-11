Белгородский регоператор нашел подрядчиков для вывоза ТКО за 1,5 млрд рублей

Белгородский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) разыграл три контракта на вывоз мусора общей стоимостью 1,5 млрд руб. Согласно порталу госзакупок, их забрали шебекинское муниципальное учреждение «Коммунальная служба сервиса», структура местного «Экотранса» — ООО «Спецэкотранс» — и местное же ООО «Зеленая точка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Общая сумма начальных цен контрактов составляла 1,6 млрд руб. Подрядчики снизили ее на 4,7% в сумме, каждый из них был единственным участником своего аукциона.

«Коммунальная служба сервиса» за 546 млн руб. будет вывозить ТКО в Валуйском и Шебекинском округах, а также Волоконовском районе. «Спецэконтрансу» достались Алексеевский округ и Вейделевский, Красненский, Красногвардейский, Ровеньской районы. Он получит за работу 540,3 млн руб. «Зеленая точка» Владимира Черкашина (35%), Дмитрия Шведа (35%) и Александра Каверина (30%) выиграла подряд на обслуживание Ивнянского, Корочанского, Краснояружского, Прохоровского и Ракитянского районов. Компания оценила работы в 464,3 млн руб. Она оказалась единственной, кто не стал снижать начальную цену.

Работы во всех трех случаях требуется выполнять с даты заключения договора до 31 мая 2028 года.

Кроме того, ЦЭБ объявлял торги на обслуживание Старооскольского городского округа за 907,5 млн руб., а также — Грайворонского и Яковлевского округов и Борисовского района за 390,4 млн руб. Оба аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок. Регоператор запустил новые торги с аналогичными условиями, заявляться на которые можно до 14 марта, итоги подведут 17 марта.

До конца 2022 года «Экотранс» был одним из крупнейших игроков на белгородском рынке обращения с отходами, однако лишился своей доли, когда ЦЭБ заключил новые контракты на вывоз мусора со всей территории региона с ООО «Еврологостик». Он должен был выполнять работы до 31 мая 2028 года, однако с ноября 2024 года прекратил работу. В облправительстве заявляли, что это связано с неисполнением обязательств со стороны подрядчика. В «Еврологистике» при этом отмечали, что оперативная обстановка в регионе сложная, тариф на работу низкий, а из-за неверного расчета властями объемов ТКО он по факту оказался на 28% меньше, что сломало финансовую модель бизнеса. На время до объявления новых торгов на вывоз мусора рынок был распределен между «Спецэкотрансом» и «Коммунальной службой сервиса».

Согласно картотеке арбитражных дел, с начала 2025 года ЦЭБ подал к «Еврологистику» четыре иска на 9,5 млн руб. в сумме. Регоператор просил взыскать с бывшего подрядчика задолженность за оказанные услуги по вывозу мусора, неустойку по договору аренды транспортных средств, ущерб и штраф по договору на обращение с ТКО. Удовлетворены только требования по последнему заявлению на 100 тыс. руб. Все остальные иски еще рассматриваются.

Подробнее о проблемах на белгородском рынке обращения с ТКО — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова