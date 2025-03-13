Сегодня исполняется 70 лет заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру РФ по хоккею Зинэтуле Билялетдинову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зинэтула Билялетдинов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Зинэтула Билялетдинов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ по хоккею Владимир Мышкин:

— Дорогой мой друг, мой товарищ — динамовец, сердечно поздравляю тебя с 70-летием. Ты из нашей когорты 55-го года. Знакомы мы с тобой еще с мальчишеских лет, когда выступали за юношескую сборную Советского Союза и в дальнейшем шли по жизни рядом. Всегда тебе желаю, самое главное, твоего упорства, твоего желания побеждать, твоего неуемного желания биться, биться за результат. Это было видно и на ледовой площадке, и на тренерском посту. И какую бы команду ты ни возглавлял, всегда добивался успеха! Мне было приятно работать с тобой в одном штабе, так что хочется пожелать, самое главное, здоровья и дальнейшей радости от того дела, которым ты увлечен, которому посвятил всю свою жизнь! Ну и чтобы тебя поддерживали твои родные, близкие люди! Обнимаю тебя, дорогой друг, и, надеюсь, как-то мы это дело отметим все вместе.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»