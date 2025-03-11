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Коммерсантъ FM
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Министерство труда и социальной защиты

Образовано 21 мая 2012 года в результате реорганизации Министерства здравоохранения и социального развития. Основными задачами министерства являются выработка госполитики и нормативно-правовое регулирование в сфере труда, занятости, социальной защиты населения, включая пенсионное обеспечение и социальное страхование.

В Минтруд входят 12 департаментов, в его ведении находятся Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Фонд пенсионного и социального страхования, Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, ряд научных и образовательных учреждений.

В федеральном бюджете на 2025 год на Минтруд было выделено 513,1 млрд руб. Предельная численность штата — 465 человек. Руководитель — Антон Котяков.

  • Газета «Коммерсантъ» №44 от 12.03.2025, стр. 10

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