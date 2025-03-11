Пирамиду построили в «Сити»

От 13 до 18 лет проведут в колонии четверо бывших топ-менеджеров крупной финансовой пирамиды QBF. Их жертвами стали сотни человек, «инвестировавшие» в бизнес мошенников более 2 млрд руб. Среди потерпевших оказалась, в частности, балерина Анастасия Волочкова. Организаторы аферы — основатель финансовой группы QBF Роман Шпаков и отвечавшая в компании за финансы гражданка Кипра Линда Атанасиаду находятся в международном розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Матюхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Станислав Матюхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пресненский райсуд столицы огласил приговор бывшим гендиректору инвестиционной компании QBF Станиславу Матюхину, директору филиальной сети ООО «ИК КьюБиЭф» (дочерняя фирма финансовой группы QBF) Владимиру Пахомову, директору питерского офиса Алексею Голубеву и руководителю юридического департамента Евгении Россиевой.

Все они признаны виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном в составе организованного преступного сообщества (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Максимальное наказание — 18 лет лишения свободы судья Катерина Кириченко назначила 37-летнему Владимиру Пахомову. На год меньше получил 39-летний Станислав Матюхин. Отбывать срок оба будут в колониях строгого режима. 50-летняя Евгения Россиева и 34-летний Алексей Голубев проведут на общем режиме 15 и 13 лет соответственно. Никто из подсудимых свою вину в инкриминированных деяниях не признал.

Как уже рассказывал “Ъ”, свою деятельность QBF прекратила фактически в одночасье. В мае 2021 года сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ при поддержке спецназа провели масштабную спецоперацию в Москве, где QBF занимала несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити», и Санкт-Петербурге. Именно в этих городах и осуществляла основную деятельность компания.

Документировать же финансовые махинации QBF силовики начали за несколько месяцев до задержаний и обысков.

Как установили следствие и суд, QBF похищала средства граждан начиная с июня 2012 года. Делала это компания под видом инвестирования в серьезные финансовые инструменты и проекты, однако вместо этого деньги оказывались в офшорах, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, покупая акции, недвижимость, дорогостоящие автомобили и прочее.

Большое количество желающих вложиться в QBF объяснялось весьма привлекательными условиями для инвесторов, которым обещали прибыль в размере 20% годовых.

Для поддержания реноме фирмы некоторым из них дивиденды и правда выплачивали, но, как потом выяснилось, исключительно за счет средств последующих вкладчиков. При этом практически все, кто доверился QBF, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты.

С проблемами же инвесторы сталкивались сразу же, как только речь заходила о попытке вывести свои деньги. Из материалов дела следует, что нескольким сотням потерпевших был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд руб. Впрочем, из изъятой в ходе обысков документации следует, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5–7 млрд руб. Такое расхождение в цифрах объясняется тем, что среди клиентов QBF было немало ВИП-персон, включая священнослужителей, генералов, министров, директоров различных крупных государственных и коммерческих структур. Некоторые из них внесли очень крупные суммы (вплоть до 1 млрд руб.), но не могли доказать легальность происхождения этих денег и поэтому не стали официально оформлять свои потери.

Отметим, что единственной медийной персоной, обратившейся с заявлением в правоохранительные органы, оказалась известная балерина Анастасия Волочкова, отдавшая мошенникам порядка 3 млн руб.

Как потом утверждала Волочкова, деньги ей впоследствии все-таки вернули, надеясь, что она, воспользовавшись своими связями, поможет разблокировать арестованные счета и не станет «педалировать ситуацию в СМИ».

Организатором аферы правоохранители считают уехавшего в январе 2021 года в ОАЭ, а ныне проживающего в Лондоне бенефициара группы QBF Романа Шпакова. Дело в отношении него и отвечавшей в компании за финансы гражданки Кипра Линды Атанасиаду выделено в отдельное производство. После бегства за границу господина Шпакова «спасти тонущий корабль», как он сам выражался, пытался внук бывшего председателя Центробанка России Георгия Матюхина (возглавлял ЦБ с 1990 по 1992 год) Станислав Матюхин. Как утверждали в своих показаниях потерпевшие, именно последний до самого отзыва у компании лицензии убеждал вкладчиков, что им не стоит волноваться за свои сбережения.

В QBF Станислав Матюхин осуществлял общее руководство деятельностью инвестиционной и управляющей компаний. Одной из главных задач управленца было расширение канала продаж. При этом на допросах Станислав Матюхин утверждал, что участие в QBF ему якобы ничего, кроме проблем, не принесло. Одной из таковых он называл как раз претензии Анастасии Волочковой.

Напомним, что первым осужденным по этому делу стал соучредитель ООО QBF, ранее возглавлявший кипрский филиал компании Зелимхан Мунаев. 21 сентября 2023 года Пресненский суд рассмотрел его дело в особом порядке, приговорив к восьми годам колонии общего режима.

Олег Рубникович