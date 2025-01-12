Главе СК РФ доложат о расследовании нападения собак на пенсионерку в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения бездомных собак на пенсионерку в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

9 января в поселке Васильево Зеленодольского района бездомные собаки напали на 75-летнюю женщину. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Диана Соловьёва