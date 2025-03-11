«Новая арена точно станет центром притяжения фанатов клуба»

«Манчестер Юнайтед» планирует построить новый стадион на 100 тыс. зрителей. Клуб показал первые концепт-изображения арены, которая появится недалеко от действующего домашнего стадиона Old Trafford. Сумма инвестиций составит 2 млрд или около €2,5 млрд. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manchester United / REUTERS, Soccer Football - Manchester United New Stadium Renders - Manchester, Britain - March 11, 2025 A ren Фото: Manchester United / REUTERS, Soccer Football - Manchester United New Stadium Renders - Manchester, Britain - March 11, 2025 A ren

Джим Рэтклифф, который купил 25% акций «Манчестер Юнайтед» в начале прошлого года, уже сделал немало заявлений по поводу возращения былого величия клуба. Но, к сожалению, дальше них дело пока не идет. Команда, несмотря на все усилия нового совладельца, сейчас занимает в турнирной таблице АПЛ 14-е место, хотя с финансированием все вроде нормально, а стоимость состава составляет внушительные €750 млн. Естественно, болельщики недовольны. И вот еще одна новость от Рэтклиффа, который заявил о строительстве новой арены и вложениях почти в €2,5 млрд. Старый стадион Old Trafford, которому 115 лет, действительно находится в плачевном состоянии, и совладелец клуба рассуждает правильно, считает футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании:

«Сегодня практически все билеты и абонементы на матчи Английской премьер-лиги проданы. Это достаточно большие, внушительные суммы. Я уверен, что определенный вклад сделают фонды-спонсоры. "Манчестер Юнайтед"— это топ-клуб. Думаю, что этот стадион будет принимать и очень много международных матчей, и финалы Лиги чемпионов, и игры в рамках европейских кубков».

Рэтклифф собирается возвести новую арену к 2030 году. Только вот итоговая сумма инвестиций, скорее всего, будет выше заявленной. Вокруг таких проектов и сумасшедших расходов всегда появляется команда, которая пытается присвоить деньги, уверен Дмитрий Селюк: «Есть те, кто хочет достичь результата, а есть люди, которые просто думают, что можно украсть часть средств».

Первые компьютерные изображения новой арены впечатляют так же, как и цифры, которые приводит на своем сайте известный футбольный клуб. Например, болельщиков уверяют, что экономике Великобритании новая арена принесет более 7 млрд. Только вот в футболе подобные суммы далеко не всегда приносят ту прибыль, на которую рассчитывают инвесторы, рассказал бизнесмен, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Любой бизнес примерно должен окупаться за 10 лет и давать 10% прибыли. Если речь про масштабные проекты, то он должен приносить хотя бы 5%. Поэтому тут разговора о бизнесе никакого нет. Был бы еще этот Манчестер хотя бы огромным городом, как Москва, или хотя бы миллионником, это одно дело. А там просто какая-то суицидная деревуха».

Впрочем, строительство спортивных арен — это не всегда история про бизнес. Яркий пример — стадион в Краснодаре, который на свои деньги возвел бизнесмен Сергей Галицкий. Он не раз говорил, что окупить подобные вложения практически невозможно, но город от таких инвестиций только выигрывает. Так что новая арена в Манчестере точно станет центром притяжения многочисленных фантов клуба. Только вот вопрос, поможет ли все это ему выйти из глубочайшего кризиса, по-прежнему остается открытым.

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Владимир Осипов