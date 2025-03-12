В замедленной динамике производства

Эксперты и представители предприятий Санкт-Петербурга и Ленобласти прогнозируют замедление темпов производства, несмотря на положительную статистику. К постоянным проблемам, таким как обновление оборудования и нехватка кадров, добавились новые: сложности с финансированием из-за высокой ключевой ставки, дефицит площадок для расширения и строительства новых объектов, а также недостаточность мер поддержки для среднего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ИПП в Санкт-Петербурге в январе 2025 года вырос на 2,8% по сравнению с первым месяцем 2024 года и на 10,9% по итогам года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ ИПП в Санкт-Петербурге в январе 2025 года вырос на 2,8% по сравнению с первым месяцем 2024 года и на 10,9% по итогам года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Индекс промышленного производства (ИПП) в Санкт-Петербурге в январе 2025 года вырос на 2,8% по сравнению с первым месяцем 2024 года против 7,3% в декабре и 10,9% за весь прошлый год, следует из материалов Петростата. В Ленинградской области — на 4,4%, а по итогу года — на 8,2%. Регионы лидируют в СЗФО по объему производства товаров, так их доля продукции обрабатывающих производств составила 65 % в общем объеме в 2024 году.

Согласно статистике, в январе наибольший рост демонстрирует производство компьютеров, электронных и оптических изделий, мебели, металлических изделий, пищевых продуктов, табачных изделий, бумаги, лекарственных средств и материалов. К 2025 году рост промышленного производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по ряду отраслей замедлился, говорит директор Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Хлутков. Среди причин — снижение спроса на ряд продукции, говорят в РАНХиГС, например, уменьшилось производство строительных материалов, так как рынок недвижимости сокращает объемы.

Однако возможности для дальнейшей положительной динамики все же есть. Такие направления, как судостроительная отрасль, автомобилестроение, химическая промышленность и фармацевтика, а также производство БПЛА, которое в последнее время активно развивается, по мнению господина Хлуткова, станут драйверами для Петербурга. «В Ленинградской области основной потенциал заключается в развитии промзон и дооборудовании индустриальных парков, что в перспективе увеличит рост приоритетных отраслей»,— добавил эксперт.

В поиске земли и возможностей

По словам аналитиков и игроков рынка, для развития промышленности требуются модернизация и капиталовложения. «Предприятия регионов все еще используют устаревшие производственные мощности, и для их обновления требуются значительные инвестиции. Высокие издержки на модернизацию и внедрение инноваций замедляют темпы обновления, растет и себестоимость»,— отмечает директор по продажам компании «Роквул» Роман Карташев.

К текущим сложностям, ограничивающим оперативное развитие производства, спикер также относит проблемы с логистикой и транспортом. Кроме того, в регионе наблюдается дефицит промышленных площадок вблизи ключевых логистических узлов.

Андрей Хлутков соглашается и акцентирует, что сохраняется дефицит земельных участков, пригодных для строительства качественных промышленных объектов и индустриальных площадок. Решение требует взаимодействия всех участников процесса: государственных органов власти, банковских структур, сетевых организаций и застройщиков.

«Для промышленников острой проблемой остается доступность свободных земель. Участков, обеспеченных инфраструктурой, ресурсами и имеющих подходящий правовой статус, крайне мало»,— обращает внимание директор завода «Техноплекс» в Санкт-Петербурге Иван Кузнецов.

Ситуацию может отчасти исправить возможность строительства промышленных объектов на частных земельных участках или реконструкция частных промышленных объектов в рамках проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Такой инструмент появился в результате внесения изменений в федеральный закон РФ (302-ФЗ от 8 августа 2024 года). «Новые возможности вызвали серьезный интерес участников рынка, полагаем, что уже в этом году можно ждать реализацию пилотных ГЧП-проектов в отношении частных промышленных производств»,— подтвердила партнер P&P Unity Олеся Белоусова.

Испытание ставкой

Собеседники «Ъ-СПб» сходятся во мнении, что снижение доступности долгосрочных кредитов из-за высокой ключевой ставки приводит к затруднению реализации инвестиционных планов. Предприятия стали откладывать проекты на длительные сроки. «Особенно это касается небольших производств. Крупные градообразующие промышленные предприятия получают государственную поддержку, для них действуют льготные программы финансирования, в том числе на земельные участки, тогда как малые предприятия в таких возможностях ограничены»,— указывает господин Хлутков.

«От высокой ключевой ставки больше всего страдают петербургские предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ). В Северо-Западном федеральном округе, по данным Банка России, действует самая высокая по сравнению с другими округами средневзвешенная ставка по краткосрочным (до одного года) кредитам для МСБ — 22,85% годовых. При этом реальная рыночная ставка для бизнеса гораздо выше средневзвешенной»,— объясняет генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

Он замечает, что предприятия, не соответствующие условиям предоставления льготного финансирования, находят альтернативные источники финансирования, такие как выпуск корпоративных облигаций. В Atomic Capital обратили внимание на тенденцию, что на фоне высокой ключевой ставки компании с долгами ищут альтернативные пути фондирования и готовы рассматривать привлечение новых акционеров с целью сокращения процентной нагрузки и высвобождения денежного потока для расширения бизнеса.

«Я вижу колоссальный запрос со стороны предприятий на подобные гибридные схемы привлечения финансирования и готовность крупных инвесторов к встречному движению»,— говорит господин Зайцев.

Работа с кадрами

Острой проблемой остается дефицит квалифицированных кадров. Высокотехнологичные производства испытывают нехватку инженерных и технических специалистов, что замедляет внедрение инноваций. По словам сооснователя и генерального директора 3DVision Ильи Виноградова, чтобы решить эту проблему, «крупные производства начинают работу с кадрами за счет кооперации с техническими университетами, предлагают студентам практику и частичную занятость с последующим полноценным приемом на работу».

«Для нас крайне важно привлекать специалистов в регион, но даже крупный завод не сможет нанять персонал, предлагая только социальные гарантии. Люди будут оценивать состояние социальной инфраструктуры локации: больниц, школ, детских садов и других объектов, поэтому важно развитие инфраструктуры в районах, в том числе и для роста промышленности»,— уверен господин Кузнецов. Он вспоминает, что, когда компания «Технониколь» приобретала площадку в деревне Аннолово Тосненского района, это было пустынное место. Сейчас новостроек стало больше, а развитие инфраструктуры серьезно отстает от темпов жилищного строительства. На дорогах появились заторы, которые водители преодолевают часами, а энергетические сети (газ, электричество) работают на пределе мощности, что вынуждает предприятия искать альтернативы, например, для отопления зданий.

Получить льготу

Собственник холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина отмечает, что небольшой компании в Петербурге тяжело получить льготу на организацию производства, для этого нужно быть уже крупным бизнесом с выручкой более 3 млрд рублей в год.

«Для МСБ получить льготу на аренду либо на организацию производства на территории города нереально. Это мое мнение, основанное на собственном опыте и на опыте аналогичных компаний в нашем сегменте,— сказала госпожа Квашенкина.— Получить льготы в Ленобласти проще, потому что компаний меньше и распределение бюджета на эти цели происходит быстрее. При этом для работы с банками и кредитованием лучше подходит все-таки Петербург».

В сравнении со столицей мер поддержки для промышленных и технологических предприятий при размещении на территории Петербурга и Ленобласти меньше, по словам госпожи Квашенкиной. «Речь именно о московских программах и льготах. Санкт-Петербург, несмотря на то, что он является вторым по величине городом России, к сожалению, до сих пор таких программ не имеет. Отдельных льгот, грантов и субсидий для промышленных предприятий из сектора МСБ от Петербурга я не встречала»,— подытожила спикер.

Александр Крылов