Уровень бедности может опуститься ниже 8% по итогам 2024 года

Уровень бедности в России по итогам 2024 года может оказаться на отметке 8% и ниже. Об этом «Ъ» сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. В приоритете по выделению мер поддержки были семьи с детьми с невысоким доходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

«Этот приоритет сохраняется, но в аналогичной ситуации могут находиться и одинокие граждане, и семьи без детей. Кроме того, для отдельных семей с детьми для выхода из бедности недостаточно только единого пособия, нужны дополнительные меры. Поэтому совсем недавно было принято решение заключать социальный контракт с получателями единого пособия, не учитывая эти детские выплаты в доходах»,— отметил господин Котяков.

Еще одним направлением для работы глава Минтруда назвал запуск совместного проекта с Федеральной налоговой службой — реестра нуждающихся. По словам Антона Котякова, ведомства собрали данные по доходам и имущественной обеспеченности российских семей, чтобы понять степень нуждаемости.

Подробнее читайте в интервью министра, которое будет опубликовано позднее.