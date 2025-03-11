На Кубани растет спрос на специалистов в сфере HoReCa

В Краснодарском крае увеличился спрос на специалистов в сфере HoReCa (гостинично-ресторанного бизнеса). Об этом сообщает команда Национального гастрономического конкурса «Лавры» со ссылкой на данные hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Краснодарском крае на одну вакансию в сфере гостинично-ресторанного бизнеса приходится 2,7 резюме. В России за 2024 год спрос на работников увеличился на 64%.

Дефицит также отмечается в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Смоленской, Курской, Новгородской, Тульской, Брянской и Тамбовской областях. В этих регионах на одну вакансию повара приходится менее одного резюме.

В регионах проблема нехватки квалифицированных поваров стоит особенно остро. По словам ресторатора и основателя Hurma Group Дмитрия Левицкого, это связано с тем, что профессия повара не пользуется большой популярностью за пределами крупных городов, где отсутствуют возможности для карьерного роста и улучшения условий жизни для специалистов. Он также рассказал, что в этом году в Геленджике состоится полуфинал и финал конкурса «Лавры». В нем могут принять участие повара, шеф-повара, су-шефы и бренд-шефы до 30 лет.

Алина Зорина