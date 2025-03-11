Увидеть Манчестер и умереть

Один из наиболее успешных клубов в истории английского футбола — 19-кратный чемпион страны «Манчестер Юнайтед» — собирается снести стадион Old Trafford и построить новую 100-тысячную арену. Владелец клуба сэр Джим Рэтклифф окрестил ее cеверной Эйфелевой башней, имея в виду, очевидно, культурное влияние, а не внешние сходства объектов. В правительстве Великобритании идею поддержали и согласились профинансировать переустройство прилегающей территории. Однако расходы на строительство самого стадиона — не менее £2 млрд — «Юнайтед», столкнувшийся с серьезным кризисом, понесет в одиночку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион Old Trafford

Фото: Phil Noble / File Photo / Reuters Стадион Old Trafford

Фото: Phil Noble / File Photo / Reuters

О том, что «Манчестер Юнайтед» подумывал о переезде с построенного в 1910 году стадиона Old Trafford, говорилось не единожды. Эту тему несколько раз поднимал совладелец клуба богатейший человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф. Он давал проекту громкие кодовые названия: сначала — «северный Wembley», затем, в понедельничном интервью The Telegraph,— «северная Эйфелева башня». Амбициозные планы он подтвердил во вторник, созвав специальное собрание в лондонском офисе архитектурного бюро Foster + Partners.

Вариант со сносом старого стадиона и постройкой на его месте нового посчитали более целесообразным, чем проведение капитальной реконструкции существующего 74-тысячника. Модернизация Old Trafford требовалась из-за протекающей крыши, устаревшей системы канализации и нашествий грызунов.

К строительству новой арены подходят с грандиозным размахом. Вмещать преемник Old Trafford должен 100 тыс. человек (таким образом, он займет второе место после Camp Nou в списке крупнейших стадионов Европы).

Выглядит проект необычно. По словам руководителя проекта архитектора сэра Нормана Фостера, стадион будет покрыт «огромным зонтом, накапливающим энергию и собирающим дождевую воду». Под «зонтом» будет располагаться огромный сквер размером «с две Трафальгарские площади».

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Большие преобразования планируются и на примыкающей к стадиону территории: на ней появятся новые жилые и коммерческие здания. Кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета Себастьян Коу, возглавивший рабочую группу по строительству нового стадиона, назвал предстоящие работы «наиболее захватывающим градостроительным проектом в Великобритании со времен подготовки к лондонской Олимпиаде». Клуб сообщил, что пространство вокруг стадиона будет приносить £7,3 млрд ежегодно, а в процессе его обустройства будет создано 92 тыс. рабочих мест. Готовность поддержать новую застройку района материально выразили глава Большого Манчестера Энди Бёрнем и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз. А вот с самим стадионом все немного сложнее.

Расходы на его возведение «Манчестер Юнайтед», по всей видимости, понесет в полном объеме. И пока непонятно, где и как клуб, столкнувшийся в последнее время с колоссальными финансовыми трудностями, найдет £2 млрд.

За год, прошедший с тех пор, как Рэтклифф стал ключевым акционером «Манчестер Юнайтед», клуб отчитался о недопустимых по правилам Английской премьер-лиги убытках (почти £300 млн за трехлетний цикл при разрешенном потолке в £105 млн за этот период), пережил две волны массовых увольнений сотрудников и, кажется, только отдалился от былого величия на футбольном поле. В таблице английского чемпионата он идет 14-м, в 15 очках от топ-4, дающего право играть в Лиге чемпионов и получать от Союза европейских футбольных ассоциаций солидные выплаты.

В свежем интервью газете The Telegraph господин Рэтклифф поведал, что дела «Юнайтед» совсем плачевны. По его словам, клуб «обанкротился бы к Рождеству», если бы не меры по снижению расходов. К ним следует отнести массовые сокращения сотрудников и отмену бесплатных обедов для персонала. Впрочем, угроза банкротства, видимо, не помешала Рэтклиффу потратить более £21 млн на неустойки, связанные с экстренной сменой главного тренера осенью прошлого года (Эрик тен Хаг, новый контракт с которым был подписан за три месяца до его отставки, уступил место Рубену Амориму, выкупленному у лиссабонского «Спортинга»).

Так или иначе, руководство «Манчестер Юнайтед» планирует, что стадион будет введен в эксплуатацию через семь лет. В то же время, по данным The Telegraph, Рэтклифф знает, что возведение схожего по характеристикам SoFi Stadium в Лос-Анджелесе, который задействуют на чемпионате мира по футболу 2026 года и летней Олимпиаде-2028, заняло всего четыре года, и постарается ускорить процесс, насколько это возможно.

Роман Левищев