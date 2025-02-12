«Манчестер Юнайтед» борется с кризисом методом сокращения

Новый ключевой акционер «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф планирует вторую волну массовых сокращений в клубе. Она связана с тем, что он никак не может выйти из затянувшегося и, кажется, продолжающего только обостряться кризиса, у которого есть как спортивная, так и коммерческая составляющая. Последняя заключается в огромных финансовых потерях, в том числе из-за спорных кадровых решений: за минувшие три года они составили около £300 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финансовые проблемы «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф предпочитает решать путем массового сокращения персонала

Фото: Dave Thompson / AP Финансовые проблемы «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф предпочитает решать путем массового сокращения персонала

Фото: Dave Thompson / AP

О том, что Джим Рэтклифф планирует провести в «Манчестер Юнайтед» вторую волну массовых сокращений, сообщил целый ряд британских медиаресурсов.

По оценкам BBC, под сокращения попадут «от ста до двухсот» человек, включая всех, кто работал в лондонском офисе «Манчестер Юнайтед»: он будет закрыт. По версии The Guardian, будет проведено «около двухсот» увольнений.

Новость об этих планах появилась спустя год после завершения сделки по приобретению основателем Ineos Group 28-процентного пакета акций «Манчестер Юнайтед» у членов семьи Глейзер (ее стоимость оценивается в £1,25 млрд). Она превратила Джима Рэтклиффа в ключевого акционера клуба. Ему достался фактически полный контроль над всей его футбольной деятельностью. Предыдущая волна сокращений, устроенная господином Рэтклиффом, случилась совсем недавно — минувшей осенью. В ее рамках уволены были около 250 сотрудников. Но огромный резонанс в Англии она вызвала прежде всего из-за увольнения одного конкретного человека. Джим Рэтклифф отнял статус официального клубного амбассадора на зарплате у Алекса Фергюсона.

Именно при господине Фергюсоне, тренировавшем «Манчестер Юнайтед» более четверти века, он превратился в великую, преуспевающую во всех отношениях команду. Сам же наставник стал культовой для манчестерских фанов фигурой. После ухода Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году «Манчестер Юнайтед» столкнулся с затяжным кризисом, в конце концов, по сути, потеряв статус полноценного гранда.

Сверхжесткая кадровая стратегия Джима Рэтклиффа, не сомневаются BBC и The Guardian, связана с тем, что в последнее время кризис только обострился.

Причем речь идет об обеих его основных составляющих — спортивной и коммерческой. В нынешнем чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» располагается на позорной для себя 13-й позиции. При этом, несмотря на то что ситуация, казалось бы, настаивала на срочном усилении состава, во время январского трансферного окна он вел себя удивительно тихо и совершил одну-единственную покупку, приобретя у «Лечче» за €35 млн защитника Патрика Доргу. Комментируя сдержанность манчестерцев, британские источники ссылаются на их серьезные финансовые потери. За минувшие три года они составили примерно £300 млн. Из-за них «Манчестер Юнайтед» не только не может проявлять активность на рынке, но и, например, никак не определится с планами, касающимися его устаревшего стадиона Old Trafford, выбирая между вариантами с его реконструкцией и возведением новой арены.

Впрочем, английские издания полагают, что ухудшению финансового положения манчестерцев могли отчасти способствовать и спорные решения, принятые менеджментом уже при Джиме Рэтклиффе, скажем операция по экстренной смене главного тренера на излете 2024 года. Отставка Эрика тен Хага обошлась клубу в £10,4 млн неустойки, а чтобы забрать по ходу сезона у «Спортинга» Рубена Аморима, пришлось выплачивать португальской команде еще £11 млн. При этом надежды господина Аморима на то, что в рамках зимнего окна состав освежат качественными игроками, так и не сбылись.

Алексей Доспехов