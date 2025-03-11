В Ростове подсчитали стоимость квартир Басты, Ирины Аллегровой и Ромы Зверя

Эксперты оценили недвижимость, в которой жили знаменитости-выходцы из Ростова-на-Дону. Среди них — рэпер Баста, певица Ирина Аллегрова и солист группы «Звери» Роман Билык, сообщает сервис Домклик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Рэпер Василий Вакуленко (Баста) провел детство и юность на улице Мечникова, 81/3 в Ростове. Сейчас цена однокомнатной квартиры площадью 40 кв. м в этом доме составляет 4,5 млн руб., а аренда — 30 тыс. руб. в месяц.

Ирина Аллегрова жила в доходном доме Леванидова на улице Шаумяна, 13. Этот исторический объект считается памятником культурного наследия. Цена однокомнатной квартиры здесь — около 3,2 млн руб. В этом доме также жили другие известные личности, добившиеся успеха в разных сферах деятельности.

Роман Билык родился в Таганроге, а в юности жил на улице Фрунзе, 48 в Ростове, где сейчас находится почтовое отделение. Цена квартиры в этом доме — около 3 млн руб., аренда — 20 тыс. руб. в месяц.

Николай Аксенов