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Два ученика пострадали после конфликта в школе №117 в Нижнем Новгороде

Между учениками школы №117 в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошел конфликт. В результате два восьмиклассника оказались в больнице с колото-резаными ранами, сообщили в региональном ГУ МВД.

Силовики в школе №117 в Нижнем Новгороде после конфликта между учениками

Силовики в школе №117 в Нижнем Новгороде после конфликта между учениками

Фото: очевидцы

Силовики в школе №117 в Нижнем Новгороде после конфликта между учениками

Фото: очевидцы

Напавший на одноклассников ученик сбежал, его разыскивают. На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Они выясняют, чем именно были нанесены раны и другие обстоятельства происшествия.

Врачи осмотрели пострадавших, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в городском департаменте образования.