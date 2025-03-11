Минтранс предлагает запретить водителям электросамокатов сигналить пешеходам

Минтранс подготовил проект изменений в ПДД, который дополнит «действующее регулирование» в области средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электросамокатов, сообщила пресс-служба ведомства. Также будет запрещено требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе сигналя им. Нельзя будет кататься езды вдвоем или втроем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пользователей СИМ приравняют по статусу к водителям транспортных средств, на них будут распространяться те же обязанности и ответственность. Речь идет, в частности, об обязанности пройти проверку на опьянение и остановиться по требованию ГИБДД. Планируется также ограничить скорость движения СИМ до 10 км/ч при сближении с пешеходами. Будет введен запрет езды двоем (или втроем) на электросамокатах.

В 2023 году, напомним, в ПДД вписали определение СИМ и обязанности пользователей электросамокатов. Позже Минтранс признал, что этого недостаточно, и в сентябре 2024 года разместил для обсуждения новую порцию поправок к правилам. Уже тогда, напомним, Минтранс предлагал уравнять права водителей СИМ и автомобилистов, ввести запрет катания вдвоем и т. д. Таким образом, анонсированные 11 марта «новые» поправки принципиально от публиковавшихся ранее не отличаются. Документ разместят на regulation.gov.ru в ближайшее время.

Параллельно с изменениями в ПДД Госдума готовит поправки к КоАП, ужесточающие ответственность для водителей СИМ. Документ прошел первое чтение в июле 2024 года, сейчас готовится ко второму. Максимальный штраф, который может быть применен к водителю электросамоката за нарушение ПДД, будет повышен с 1,5 тыс. до 30 тыс. руб. МВД, в свою очередь, готовит документы, вводящие обязанность регистрировать СИМ и получать номера (проект еще не публиковался).

Иван Буранов