Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказал о своем опыте использования устройств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рынок умного дома в России в ближайшие пять лет будет показывать ежегодный рост в 8,37%. Такой темп позволит к 2029 году нарастить объемы рынка до $3,2 млрд, прогнозируют аналитики Statista. Самый простой и понятный пользователю вариант входа в экосистему умного дома — это по-прежнему умная лампочка. Я решил протестировать подобные решения российских производителей. Их легко приобрести, по той же причине локального статуса они доступнее, ну и проводить подключение к системам умного дома с голосовыми помощниками «Алисой», «Марусей» и «Салютом» среднему пользователю отечественных смарт-ламп все так же проще. Начал с умных ламп EKF. У меня на тесте были одни из самых популярных в потребительском сегменте варианты: классические «груши» с цоколем E27 и споты GU10 и GX53. Всего же у производителя сразу восемь позиций, среди которых пара филаментных ламп, популярное решение для люстр с цоколем E14 и еще один вариант спота GU5.3.

Вся линейка, как и конкретно тестируемые, построены на платформе Tuya, работают с «Алисой» и «Марусей». Но предварительно их все равно придется подключить в фирменном приложении. Оно будет особенно полезным, если пользователь не планирует работать через голосовых ассистентов, если лампы EKF единственные в доме и если есть желание пользоваться режимом цветомузыки. Последний, правда, показал себя плохо. Мерцание ламп было не в такт треку, будто даже случайным. Возможно, дело в задержке сигнала, к тому же работал режим только с активным экраном смартфона.

Сам дизайн фирменной программы аккуратный и легкий. Но больше мне понравилась простота подключения. Лампы автоматически определились группой, без проблем подружились с Wi-Fi на нужной частоте 2,4 ГГц (на заре умных ламп приходилось помучиться на этом этапе) и заработали. За несколько недель только один из спотов GU10 застрял в цвете. Пара нервных клеток и два нажатия выключателя вернули лампу в строй. Если умный дом реализован, например, через «Алису» или «Марусю», то, конечно, удобнее все процессы контролировать в соответствующем решении. Управление цветом, яркостью и температурой свечения ламп EKF работает хорошо. Одинаково на всех лампах, что особенно важно, когда они собраны в группу. Сценарии как в фирменном приложении, так и в завяленных поддержках запускаются исправно. Еще я заметил более низкий нагрев самих ламп в сравнении с простыми диодными аналогами белого свечения.

Александр Леви