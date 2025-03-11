Lego установил рекорды продаж и операционной прибыли

Датская компания Lego отчиталась о рекордных результатах 2024 года, которых удалось достичь благодаря высокому спросу на наборы конструкторов из серий «Город», «Звездные войны», «Гарри Поттер» и ряда других.

Годовая выручка компании выросла на 13%, до $10,9 млрд, операционная прибыль — на 10%, до $2,7 млрд. Чистая прибыль оказалась выше ожиданий — она выросла на 5%, до $2 млрд. Показатели Lego растут даже на фоне сокращения объема глобального рынка игрушек на 1% по итогам 2024 года. Падают также продажи у конкурентов Lego — у компаний Mattel и Hasbro.

Самый высокий спрос на продукцию Lego отмечался на рынках Северной и Южной Америки, в Европе и на Ближнем Востоке. Компания сообщила об увеличении объемов производства на фабриках в Мексике, Венгрии и Китае, в ближайшее время будет запущена новая фабрика во Вьетнаме, а в 2027 году — в США. При этом глава Lego Нильс Кристиансен заявил, что не переживает по поводу возможных негативных последствий из-за вводимых США пошлин. «Пошлины — это не то, что не дает мне спать по ночам»,— заметил он.

Алена Миклашевская