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Емельяненко: врачи вытащили «вот такой кусок» из позвоночника

Российский боец Александр Емельяненко перенес операцию на позвоночнике в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Об этом спортсмен рассказал в своем Telegram-канале.

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Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

Фото: Институт скорой помощи имени Склифосовского

Фото: Институт скорой помощи имени Склифосовского

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Александр Емельяненко

Фото: Институт скорой помощи имени Склифосовского

Фото: Институт скорой помощи имени Склифосовского

«Во время операции попросил врачей снять видео. Они вытащили такой кусок из позвоночника, который и давил на спинной мозг. Низкий поклон всем докторам, которые делали мне операцию»,— сообщил Емельяненко.

Ранее боец заявлял, что приостанавливает карьеру из-за образования грыжи в спине. Во время полета на самолете у спортсмена онемели ноги.

Последний бой Александр Емельяненко провел в декабре 2024 года. Тогда он одержал победу над стендап-артистом Алексеем Гончаровым техническим нокаутом. Всего на счету 43-летнего бойца 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.

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