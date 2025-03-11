Емельяненко: врачи вытащили «вот такой кусок» из позвоночника

Российский боец Александр Емельяненко перенес операцию на позвоночнике в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Об этом спортсмен рассказал в своем Telegram-канале.

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«Во время операции попросил врачей снять видео. Они вытащили такой кусок из позвоночника, который и давил на спинной мозг. Низкий поклон всем докторам, которые делали мне операцию»,— сообщил Емельяненко.

Ранее боец заявлял, что приостанавливает карьеру из-за образования грыжи в спине. Во время полета на самолете у спортсмена онемели ноги.

Последний бой Александр Емельяненко провел в декабре 2024 года. Тогда он одержал победу над стендап-артистом Алексеем Гончаровым техническим нокаутом. Всего на счету 43-летнего бойца 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.