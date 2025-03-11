Свадьба дочери Волочковой состоится 26 апреля в особняке Мясникова в Петербурге

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна выйдет замуж за 23-летнего московского бизнесмена Никиту Григоряна в Петербурге, сообщает «КП-Петербург» 11 марта. Свадьба состоится 26 апреля в особняке Мясникова на улице Восстания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам госпожи Волочковой, решение провести церемонию бракосочетания в городе на Неве приняла ее 19-летняя дочь. На свадьбе будут присутствовать около 25 человек, торжество обойдется без звездных гостей. В том числе на церемонии не будет и родителей жениха.

Церемонию проведут в стиле знаменитого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Платье для невесты шьет петербурженка Ирина Волкова, которая создавала все балетные пачки для спектаклей Волочковой.

Отметим, что снять на сутки особняк Мясникова, который славится своим роскошным убранством, стоит 2 млн рублей. Дополнительные услуги в виде клининга, аренды оборудования и работы звукорежиссера оплачиваются отдельно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Волочкова отсудила у ТСЖ 3,5 млн рублей за ущерб квартире в Петербурге.

Андрей Маркелов