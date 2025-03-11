Колумбия просит ООН не считать коку вредной

Министр иностранных дел Колумбии Лаура Сарабия обратилась к Комиссии по наркотическим веществам ООН с просьбой исключить коку из списка запрещенных веществ. Как заявила госпожа Сарабия, кока (сырье для кокаина) «сама по себе не вредна для здоровья». Ее легализация «расширит применение растения, например, в производстве удобрений и напитков». Об этом сообщает издание Colombia Reports.

По мнению министра, стратегия борьбы с производством и торговлей кокаином путем включения коки в список вредных веществ провалилась. «Есть убедительные доказательства: контрабанда наркотиков замедлила развитие нашей страны, подвергла давлению миллионы крестьян, финансирует террористические группировки и разрушает жизненно важные экосистемы, такие как Амазонка»,— говорит министр. По ее словам, эффективнее было бы легализовать коку: это высвободит силы для борьбы с производством и контрабандой кокаина, сэкономит миллиарды долларов и «даст властям больше инструментов убеждения» переходить на производство безвредной продукции из коки.

Колумбия — крупнейший производитель кокаина в мире. Выращивание коки и производство кокаина контролируют наркокартели и военизированные группировки. По данным ООН, в 2023 году Колумбия поставила новый рекорд по разведению коки и производству кокаина — оно выросло на 53%, до 2,6 тыс. тонн.

Алена Миклашевская