РАН завершила первую экспедицию в Черное море после разлива мазута

Сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН завершили первую экспедицию по исследованию последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Работы, как отметил руководитель экспедиции Петр Завьялов, прошли в штатном режиме, взяты пробы воды и донных отложений в районе Тамани и Анапы. Лабораторные исследования займут около месяца, после чего специалисты дадут предварительную оценку уровню загрязнения и его влиянию на морские организмы.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе, что привело к разливу нефтепродуктов. Через два дня следы загрязнения были обнаружены на побережье Анапы и Темрюкского района. В связи с происшествием 26 декабря 2024 года в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального уровня.

«Ъ-Кубань» писал, что владельцы танкеров «Волгонефть» инициировали создание компенсационных фондов объемом свыше 1 млрд руб. Об этом ходатайствовала в суде 10 марта представитель ЗАО «Волгатранснефть» (судовладелец «Волгонефть-239»).

Вячеслав Рыжков