Владельцы танкеров «Волгонефть» хотят создать фонды для компенсации ущерба

Владельцы затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» инициировали создание компенсационных фондов объемом свыше 1 млрд руб. для возмещения ущерба от разлива нефтепродуктов. Об этом ходатайствовала в суде 10 марта представитель ЗАО «Волгатранснефть» (судовладелец «Волгонефть-239»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Представитель компании подчеркнула, что создание такого фонда предусмотрено Кодексом торгового мореплавания как механизм защиты интересов всех пострадавших от разлива нефтепродуктов. Для обеспечения фонда «Волгатранснефть» получила гарантию АО «Российская национальная перестраховочная компания», действующую до 16 декабря 2030 года. По словам представителя, размер гарантии превосходит сумму требований истца.

Соответчики ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансоил» также ходатайствовали о создании аналогичного фонда на 533 млн руб. с гарантией от страховщика САО «ВСК».

Следующее судебное заседание по иску ФГБУ «Морспасслужба» о взыскании расходов на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Черном море в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» назначили на 7 апреля.

Алина Зорина