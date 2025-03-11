«Литрес»: спрос на Евангелие и Коран растет на фоне Великого поста и Рамадана

Книжный сервис «Литрес» сообщил о росте интереса к религиозной литературе в связи с началом 3 марта Великого поста у православных христиан, а также со священным для мусульман месяцем Рамадан (начался 28 февраля). Согласно статистике сервиса (есть у «Ъ»), в первые десять дней марта спрос на Коран вырос на 27%, на Евангелие — на 25%. Интерес к книгам про пост вырос на 296%, отмечает «Литрес».

Общие продажи религиозных книг выросли на 37% по сравнению с последними десятью днями февраля. Наиболее часто покупаемыми религиозными текстами стали:

Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна; «Великое повечерие с Покаянным каноном преподобного Андрея Критского» архимандрита Лонгина (Корчагина); Евангелие; Библия. Ветхий Завет (Пятикнижие); «Неизбежность Пасхи. Великопостные письма» архимандрита Саввы (Мажуко).

В десятку также вошли Псалтырь пророка и царя Давида на церковно-славянском языке и Коран на арабском и русском языках и Коран в стихотворном переводе Т. Шумовского.

Полина Мотызлевская