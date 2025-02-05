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В январе 2025 года «Рускеальский экспресс» перевез более 17,7 тыс. пассажиров

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» перевез в январе текущего года по маршруту Сортавала — Рускеала в общей сложности более 17,7 тыс. пассажиров. Такие цифры назвали в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Данный показатель на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года, уточнили в ОЖД.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Напомним, что фирменный ретропоезд № 921/922, № 923/924, №925/926 и №938-940/939 является единственным в России ежедневным маршрутом на паровозной тяге. Он курсирует с 1 июня 2019 года.

Официальное наименование «Рускеальский экспресс» он получил по пункту назначения — горному парку «Рускеала». Поезд состыкован по расписанию со скоростным электропоездом «Ласточка» Санкт-Петербург — Сортавала. Вагоны выкрашены в синий цвет и содержат опознавательные надписи на английском и русском языках. Состав ретропоезда состоит из пяти вагонов — четырех с местами для сидения и вагона-ресторана. Вместимость соответствует количеству пассажирских мест в классической «Ласточке».

Прежде «Ъ-СПб» писал, что за первый год курсирования «Рускеальский экспресс» перевез более 50,5 тыс. пассажиров.

Андрей Цедрик

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