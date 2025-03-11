Иркутская «Байкал-Энергия» покидает российскую Суперлигу

Иркутский клуб по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» решил в следующем сезоне не выступать в российской Суперлиге. Заявление об этом опубликовано на сайте клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«Хоккейный клуб “Байкал- Энергия” и компания Эн+ пришли к соглашению о том, что в следующем сезоне сосредоточатся на развитии команды, представляющей г. Иркутск во всероссийских соревнованиях среди команд Высшей лиги по хоккею с мячом, что станет основной задачей в ближайшей перспективе»,— говорится в сообщении.

«Байкал-Энергия» — постоянный участник первенства российской Суперлиги. В сезоне 2016/2017 иркутская команда заняла второе место, в следующем году стала бронзовым призером. В сезоне 2024/2025 «Байкал-Энергия» уступила в четвертьфинале московскому «Динамо». Эн+ является генеральным спонсором клуба.

7 марта на церемонии закрытия сезона в Абакане министр физической культуры и спорта Республики Хакасия Сергей Кочан сообщил о том, что местные «Саяны» продолжат своё выступление в Суперлиге.

Валерий Лавский