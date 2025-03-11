Пенсии по потере кормильца назначена 79 детям после теракта в «Крокусе»

Социальный фонд России назначил пенсии 79 детям, потерявшим родных при теракте в «Крокус Сити Холле». Большинство выплат назначены в виде страховых пенсий, которые устанавливаются из накопительных коэффициентов и стажа умершего.

«Фонд назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца. Все они были оформлены детям погибших и установлены проактивно – без обращений в фонд и подачи документов. По упрощенной процедуре пенсии получили несовершеннолетние дети, оставшиеся без родителя»,— сообщили «РИА Новости» в Социальном фонде.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Террористы ворвались в здание, открыли огонь из автоматического оружия и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.