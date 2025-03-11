Райффайзенбанк ожидает убыток в первом квартале 2025 года из-за резервов

Райффайзенбанк пояснил «Ъ», что резерв российского банка в размере €840 млн, отраженный в отчетности Raiffeisen Bank International (RBI) по МСФО за 2024 год, соответствует разнице между суммой иска МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» (€2,044 млрд) и ожидаемыми поступлениями в виде акций Strabag. Иск был подан 19 августа 2024 года к ряду ответчиков, включая австрийскую строительную компанию Strabag SE и российский Райффайзенбанк. В сентябре 2024 года решением Арбитражного суда Калининградской области было наложено обеспечение на акции Райффайзенбанка (принадлежат RBI). А в начале 2025 года суд удовлетворил иск, обязав Райффайзенбанк выплатить €2,044 млрд и взамен принять на баланс акции Strabag SE на эквивалентную сумму.

Как отмечают в банке, оценочные резервы некредитного характера начали формироваться еще в 2024 году. В частности, в прошлом году был признан резерв в размере €330 млн, остальная часть в размере €510 млн будет отражена в РСБУ по итогам первого квартала 2025 года. Как ожидают в Райффайзенбанке, доформирование резерва приведет к разовому убытку в отчетном квартале. Однако, по прогнозу банка, по итогам 2025 года этот разовый убыток будет полностью покрыт, и показатели прибыльности будут восстановлены. По итогам 2024 года, согласно отчетности РСБУ, банк получил чистую прибыль в размере почти 139 млрд руб., на 11% превысив результат предшествующего года.

Вместе с тем в банке заявили, что будут оспаривать «как сам факт привлечения Райффайзенбанка, так и сумму взыскания».

Ольга Базутова