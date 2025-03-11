Поводы для проверок просят пересмотра

Минэкономики с контрольно-надзорными ведомствами работает над пересмотром неэффективных индикаторов риска, на основании которых проводятся проверки компаний. Как рассказал в понедельник на совещании в Совфеде замглавы профильного департамента министерства Игорь Судец, результатом этой деятельности станет либо отказ от таких индикаторов, либо их доработка. В Генпрокуратуре отмечают актуальность этой работы: прокуроров беспокоит как рост запросов от контролеров на согласование проверок (в том числе из-за расширения перечня индикаторов), так и дублирование контрольных мероприятий из-за непродуманности риск-менеджмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Работу над уточнением индикаторов риска нарушений обязательных требований — при их срабатывании контролеры проводят внеплановые проверки бизнеса, их разработкой контролирующие органы занимались с 2023 года — обсуждали в понедельник участники круглого стола, прошедшего в Совете федерации. Как рассказал замглавы профильного департамента Минэкономики Игорь Судец, по состоянию на конец 2024 года в эксплуатацию приняты 542 индикатора федерального уровня и в настоящее время совместно с контролерами министерство ведет работу над пересмотром неэффективных индикаторов.

«Мы начинаем борьбу не только за количество, но и за качество, то есть эффективность их применения»,— сказал чиновник.

При этом с каждым годом этот показатель растет: в 2024 году эффективность составила 87,9%, в то время как в 2023 году — 76,6%, в 2022 году — только 49%. Поясним, что процент показывает долю случаев, когда контролеры пришли с проверкой «по делу» и выявили нарушения.

Ранее курирующий контроль и надзор вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил контролерам запустить в 2025 году постоянный мониторинг результативности проверок по индикаторам риска — от использования тех, которые дают более четверти пустых срабатываний, то есть приводят к проверкам добросовестных компаний, предложено отказываться или дорабатывать (см. «Ъ» от 19 февраля). Игорь Судец, впрочем, констатировал, что пока конкретной цели по эффективности индикаторов на этот год не установлено.

В Минэкономики рассчитывают на внедрение в госконтроль — в том числе и для совершенствования риск-менеджмента — технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Некоторые ведомства уже применяют их в своей работе, но это применение ограниченно: так, по словам замглавы Россельхознадзора Светланы Алексеевой, служба использует аналитику данных с применением ИИ . «Перелопачивая большие данные, модели ИИ видят некие признаки (нарушений.— “Ъ”)»,— сказала она. Далее исследуются уже индикаторы риска нарушений, имеющие нормативно-правовой статус, пояснила госпожа Алексеева. Однако для снижения нагрузки на контролеров (ИИ сокращает время на анализ данных в 30 раз) надо ставить вопрос о доверии к технологиям, применяемым в органах исполнительной власти, подчеркнула она. В ближайшее время ведомство планирует продемонстрировать работу своего ИИ-сервиса аппарату правительства.

О необходимости совершенствования индикаторов риска говорят и в Генпрокураторе: по словам замглавы управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Дмитрия Егупова, рост числа проверок, которые согласовываются прокурорами, в 2024 году составил 30%. «Он обусловлен в том числе взрывообразным увеличением числа индикаторов риска — 23 тыс. штук в совокупности насчитывается на федеральном, региональном и муниципальном уровнях»,— сказал он. Беспокоит Генпрокуратуру и качество самих индикаторов, призванных подтверждать необходимость проверок, в том числе и из-за возможности «задвоения» контрольных мероприятий. В аппарате Дмитрия Григоренко «Ъ» сообщили, что Минэкономики совместно с заинтересованными ведомствами обеспечивают взаимодействие с Генпрокуратурой по вопросам формирования единой правоприменительной практики в части применения рискориентированного подхода.

Венера Петрова